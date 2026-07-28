Attaque au couteau à Paris : la garde à vue du suspect levée pour raisons psychiatriques

La garde à vue du suspect de l'attaque au couteau à porte de Clichy est annulée pour raisons psychiatriques, ce dernier étant jugé incompatible avec cette mesure. Trois femmes ont été blessées, dont deux gravement. L'enquête continue pour établir les motivations de l'agresseur, déjà sous suivi psychiatrique.

La garde à vue de l’homme interpellé après l’attaque au couteau survenue lundi porte de Clichy, dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, a été levée en raison de son état de santé mentale. Le parquet de Paris a indiqué qu’à l’issue d’un examen psychiatrique, le suspect a été déclaré incompatible avec une mesure de garde à vue. Il a été transféré à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pour une prise en charge spécialisée.

L’agression avait fait trois victimes, toutes des femmes. Deux d’entre elles avaient été grièvement blessées, tandis que la troisième, enceinte de huit mois, avait été hospitalisée sans que son pronostic vital ne soit engagé. Le suspect avait été maîtrisé peu après les faits grâce à l’intervention d’un policier hors service, alors qu’il tenait des propos incohérents.

Un homme déjà suivi sur le plan psychiatrique

Les investigations menées par les enquêteurs ont établi que le mis en cause faisait déjà l’objet d’un suivi psychiatrique. En revanche, il n’était jusqu’à présent connu ni des services de police ni de l’autorité judiciaire, selon le parquet. Les circonstances précises de l’attaque et les motivations de son auteur continuent de faire l’objet d’investigations.

L’état de santé des deux victimes les plus gravement atteintes est désormais considéré comme stable. L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet de Paris afin de déterminer les circonstances exactes de cette attaque et d’évaluer les suites judiciaires qui pourront être données au dossier, compte tenu de l’état psychiatrique du suspect.