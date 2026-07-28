— «Bienvenue chez toi» : Mbappé accueille Zidane à la tête des Bleus

Kylian Mbappé exprime son soutien à Zinédine Zidane, nouvellement nommé sélectionneur de l’équipe de France, en partageant une photo et un message sur Instagram. Cette nomination marque le début d'un nouveau cycle pour les Bleus, qui se préparent aux prochaines compétitions, avec l'Euro 2028 en ligne de mire.

Quelques heures seulement après l’officialisation de Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Kylian Mbappé a été l’un des premiers internationaux à réagir publiquement. Le capitaine des Bleus a partagé une story sur son compte Instagram, accompagnée d’une photo de l’ancien numéro 10 de l’équipe de France et d’un message aussi court que symbolique : « Bienvenue chez toi. » Il a ajouté un drapeau français et un emoji représentant un bras musclé.

Un message de soutien fort à son nouveau sélectionneur

Par cette publication, Kylian Mbappé affiche clairement son enthousiasme à l’idée de travailler sous les ordres de Zinédine Zidane. L’attaquant retrouve l’une des plus grandes légendes du football français, dont il n’a jamais caché l’admiration. Cette prise de parole intervient quelques heures après la conférence de presse de présentation du nouveau sélectionneur, qui succède officiellement à Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Une nouvelle page pour l’équipe de France

La nomination de Zinédine Zidane ouvre un nouveau cycle pour l’équipe de France après plus d’une décennie sous la direction de Didier Deschamps. Champion du monde comme joueur en 1998 puis entraîneur au palmarès exceptionnel avec le Real Madrid, Zidane aura désormais pour mission de préparer les Bleus aux prochaines grandes échéances internationales, avec en ligne de mire l’Euro 2028.

Une réaction qui s’ajoute à une vague de soutien

Le message de Kylian Mbappé rejoint les nombreuses réactions positives enregistrées depuis l’annonce officielle de la nomination de Zinédine Zidane. Plusieurs anciens joueurs, consultants et personnalités du football français ont déjà salué l’arrivée de l’ancien meneur de jeu sur le banc de l’équipe de France. La publication du capitaine des Bleus confirme que le nouveau sélectionneur peut également compter sur le soutien de son vestiaire avant même son premier rassemblement.