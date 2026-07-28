Logement social, urbanisme, environnement : un deuxième « méga-décret » de simplification publié au Journal officiel

Le gouvernement publie un deuxième « méga-décret » visant à simplifier les procédures administratives dans les domaines du logement social, de l’urbanisme et de l’environnement. Ce texte allège diverses obligations pour les acteurs de l'aménagement, réduit les délais d'instruction des autorisations, tout en maintenant les protections environnementales essentielles.

Le gouvernement poursuit sa politique de simplification administrative avec la publication au Journal officiel d’un deuxième « méga-décret » destiné à alléger les procédures dans plusieurs secteurs clés, notamment le logement social, l’urbanisme et l’environnement. Ce nouveau texte s’inscrit dans la continuité des mesures engagées depuis le début de l’année afin d’accélérer les projets de construction et de réduire les contraintes pesant sur les collectivités locales ainsi que sur les acteurs de l’aménagement.

Parmi les principales dispositions figurent des simplifications en matière d’urbanisme, avec des procédures administratives raccourcies et des formalités allégées pour certains projets. Le gouvernement entend également limiter les délais d’instruction de plusieurs autorisations afin de faciliter la réalisation d’opérations de construction ou de rénovation, tout en maintenant le cadre réglementaire de protection de l’environnement.

Le décret comporte également plusieurs mesures concernant le logement social. Certaines obligations administratives sont supprimées ou allégées pour les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte, dans l’objectif de réduire les coûts de gestion et d’accélérer la mise en service de nouveaux logements. Ces évolutions s’ajoutent aux précédentes réformes engagées pour répondre à la crise du logement et soutenir la production de logements accessibles.

Sur le volet environnemental, le texte adapte plusieurs procédures afin de raccourcir les délais d’examen de certains projets d’aménagement. Les autorités estiment que ces ajustements permettront de mieux concilier les impératifs de protection de l’environnement avec la nécessité de développer les infrastructures et les équipements publics. Des simplifications concernent également certaines règles applicables à l’hydroélectricité et à l’aménagement du territoire.

Ce deuxième « méga-décret » s’inscrit dans une stratégie plus large de réduction des normes administratives annoncée par l’exécutif. L’objectif affiché est de rendre l’action publique plus efficace, d’accélérer les investissements locaux et de lever certains freins réglementaires, tout en conservant les exigences essentielles en matière de sécurité, d’urbanisme et de protection de l’environnement.