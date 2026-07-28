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L’horreur ! Cinq corps de bébés retrouvés dans des cartons à Orange. Ce que l’on sait…

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L’horreur ! Cinq corps de bébés retrouvés dans des cartons à Orange. Ce que l’on sait…
L’horreur ! Cinq corps de bébés retrouvés dans des cartons à Orange. Ce que l’on sait…

Une enquête judiciaire a été ouverte après la découverte des corps de cinq bébés au domicile d’un couple à Orange, dans le Vaucluse. Les corps ont été retrouvés dans des cartons, eux-mêmes placés dans des sacs plastiques, lors d’une perquisition menée par les policiers. L’affaire a été révélée après l’hospitalisation d’une femme, née en 1994, qui venait d’accoucher d’un bébé en bonne santé. Les circonstances ayant conduit à cette découverte font désormais l’objet d’investigations.

Le mari découvre un premier corps et alerte les autorités

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mari, absent au moment où son épouse s’est rendue à l’hôpital pour accoucher, aurait fouillé plusieurs boîtes présentes au domicile à la suite d’un différend au sein du couple concernant leur contenu. Il y aurait alors découvert un premier corps en état de putréfaction. Il l’a transporté à l’hôpital, où les faits ont été immédiatement signalés à la justice. Les policiers se sont ensuite rendus au domicile du couple. Lors des recherches, ils ont retrouvé les restes de cinq nouveau-nés conservés dans plusieurs boîtes.

Une femme hospitalisée après un troisième déni de grossesse

La femme concernée aurait accouché lundi soir d’un troisième enfant vivant, présenté comme étant en bonne santé. D’après les informations connues à ce stade, cette naissance serait intervenue à la suite d’un troisième déni de grossesse. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les circonstances exactes des décès des cinq nouveau-nés, leur ancienneté ainsi que les responsabilités éventuelles dans cette affaire.

Des investigations en cours

À ce stade, aucune mise en examen ni qualification pénale n’ont été annoncées publiquement. Les examens médico-légaux devront notamment établir les causes des décès et préciser si les bébés sont nés vivants ou non. L’enquête devra également déterminer à quelle période remontent les différentes grossesses et les décès, ainsi que le rôle exact de chacun des membres du couple.

Une affaire qui rappelle un précédent judiciaire

Cette découverte rappelle l’affaire Dominique Cottrez, condamnée en 2015 pour avoir tué huit nouveau-nés. Dans ce dossier, la cour avait retenu une altération du discernement au moment des faits. Les enquêteurs soulignent toutefois que l’affaire d’Orange est à un stade très préliminaire et que les investigations devront permettre d’établir précisément les circonstances de cette nouvelle affaire.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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