Un homme interpellé après le vol de 44 bouteilles de grands crus à Eysines

Un homme est interpellé à Eysines pour le vol de 44 bouteilles de grands crus, découvertes dans son véhicule. Ce vol s'inscrit dans un contexte de graves incendies ayant évacué 141 000 personnes, rendant les propriétés vulnérables au pillage. Les autorités peinent à sécuriser ces zones désertées.

À Eysines, en Gironde, une patrouille de police a interpellé samedi 25 juillet en fin d’après-midi un homme soupçonné d’avoir dérobé 44 bouteilles de grands crus. Le suspect était garé devant une propriété privée évacuée à cause de l’incendie qui ravage la région. Les forces de l’ordre ont découvert le butin dans son véhicule et placé l’individu en garde à vue.

Des zones évacuées difficiles à protéger

La région fait face à deux incendies majeurs qui ont déjà contraint 141 000 personnes à quitter leur domicile. Les flammes ont parcouru 19 000 hectares dans le sud-ouest et détruit une centaine de bâtiments. Les évacuations massives laissent de nombreuses habitations sans surveillance, créant des opportunités pour les voleurs.

Ce pillage illustre les difficultés rencontrées par les autorités pour sécuriser les zones évacuées. Les patrouilles se multiplient autour des propriétés abandonnées, mais l’ampleur des territoires concernés complique la surveillance. Les habitants redoutent de retrouver leurs biens disparus une fois l’autorisation de rentrer obtenue.