Madagascar : quatre corps retrouvés après une série de disparitions d’enfants

À Antananarivo, une série de disparitions d'enfants et d'adolescents suscite une vive inquiétude parmi la population. La découverte récente de quatre corps, dont celui d'une fillette de 12 ans et d'un adolescent de 17 ans, transforme la situation en une affaire criminelle. Les autorités intensifient leurs patrouilles et l'enquête est en cours.

La capitale malgache traverse une période sombre. Depuis fin juin, Antananarivo enregistre une multiplication de disparitions visant principalement des enfants et des adolescents. Une situation qui alarme les familles et pousse les autorités à multiplier les déclarations rassurantes face à une population de plus en plus inquiète.

Quatre corps découverts en une semaine

Le bilan s’alourdit avec la découverte de quatre corps en l’espace d’une semaine seulement. Parmi les victimes identifiées figurent une fillette âgée de 12 ans et un adolescent de 17 ans. Ces découvertes macabres transforment ce qui pouvait sembler être une série de fugues en une affaire criminelle d’ampleur, mobilisant désormais l’ensemble des services de sécurité de la capitale.

Les autorités malgaches multiplient les interventions publiques pour tenter de maîtriser la panique qui gagne les quartiers d’Antananarivo. Les familles redoublent de vigilance tandis que les forces de l’ordre intensifient leurs patrouilles dans les zones sensibles. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ces disparitions et identifier d’éventuels responsables.