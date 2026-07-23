Bruxelles sanctionne Google à hauteur de 890 millions d’euros

La Commission européenne inflige à Google une amende totale de 890 millions d'euros pour avoir violé le Digital Markets Act. La première sanction de 460 millions d'euros concerne des pratiques dans Google Search, tandis que la seconde porte sur des entraves à la libre circulation des applications dans le Google Play Store.

La Commission européenne a annoncé mercredi deux sanctions financières contre Google, pour un total de 890 millions d’euros. Le géant américain est accusé d’avoir enfreint le Digital Markets Act, la législation européenne encadrant les grandes plateformes numériques. La première amende, qui s’élève à 460 millions d’euros, vise les pratiques de Google Search. L’entreprise aurait favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche, au détriment de la concurrence. La seconde sanction concerne le Google Play Store et les entraves à la libre circulation des applications.

Une enquête lancée en 2024

Ces décisions font suite à une enquête ouverte par Bruxelles en mars 2024. Henna Virkkunen, commissaire européenne à la souveraineté technologique, a tenu à préciser la portée de ces sanctions. « Ces décisions envoient un message clair : nous n’hésiterons pas à utiliser nos outils pour sauvegarder les opportunités commerciales et d’innovation ouvertes par le DMA », a-t-elle déclaré. Le texte européen impose aux géants du numérique des obligations strictes pour garantir une concurrence équitable.

La Commission reproche à Google d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne. Les autorités européennes entendent contraindre les plateformes à respecter les règles du jeu concurrentiel. Ces amendes s’inscrivent dans une série de mesures prises par l’Union européenne contre les pratiques des grandes entreprises technologiques américaines. Google n’a pas encore annoncé s’il comptait contester ces sanctions devant les tribunaux européens.