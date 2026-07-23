Jade Lagardère annonce sa séparation avec Arnaud Lagardère après 16 ans de relation, tout en précisant qu'ils restent légalement mariés et vivent ensemble pour protéger le bien-être de leurs trois enfants. Elle appelle également au respect de leur intimité malgré la médiatisation de leur histoire.

Jade Lagardère a annoncé qu’elle n’était plus en couple avec Arnaud Lagardère. Ensemble depuis 2010 et mariés depuis 2013, les parents de trois enfants restent toutefois légalement mariés et continuent de vivre sous le même toit afin de préserver leur équilibre familial.

« Arnaud et moi ne sommes plus en couple »

L’annonce a été faite par Jade Lagardère sur Instagram, en réponse à une question régulièrement posée par ses abonnés : « Es-tu toujours avec ton mari ? » La mannequin et autrice belge a choisi de répondre directement, confirmant pour la première fois leur rupture : « Cette question revient énormément, alors j’avais envie d’y répondre avec sincérité. Arnaud et moi ne sommes plus en couple. »

Toujours mariés et encore sous le même toit

Jade Lagardère précise néanmoins que cette séparation ne s’accompagne pas, pour le moment, d’un divorce ou d’un déménagement. Les deux époux continuent de partager leur domicile. « Nous sommes toutefois toujours mariés et nous vivons encore sous le même toit », explique-t-elle, sans donner davantage de précisions sur la date de leur séparation ni sur les circonstances de cette décision.

Le bien-être de leurs trois enfants placé au premier plan

Le couple a choisi de maintenir cette organisation afin de protéger ses trois enfants et de conserver un cadre familial stable. Jade Lagardère insiste également sur les relations respectueuses qu’elle continue d’entretenir avec Arnaud Lagardère : « La vie est parfois plus nuancée qu’on ne l’imagine. Nous avons choisi de préserver ce qui compte le plus à nos yeux : le bien-être de nos enfants, le respect que nous avons l’un pour l’autre et notre équilibre familial. »

Une relation commencée en 2010

Jade et Arnaud Lagardère avaient commencé leur relation en 2010. Ils s’étaient mariés trois ans plus tard, en 2013. Leur couple, très médiatisé depuis ses débuts, a donné naissance à trois enfants. Jade Lagardère conclut son message en demandant au public de respecter leur intimité : « Merci de respecter cette partie de notre histoire. »