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Meurtre de Thomas à Crépol : la justice retient la circonstance aggravante de racisme

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Meurtre de Thomas à Crépol : la justice retient la circonstance aggravante de racisme
Meurtre de Thomas à Crépol : la justice retient la circonstance aggravante de racisme

La juge d’instruction de Valence a requalifié les mises en examen des suspects dans l’affaire du meurtre de Thomas Perotto à Crépol. Les magistrats ont ajouté une circonstance aggravante aux poursuites contre les mis en cause. Cette décision intervient après de longs débats qui ont marqué l’enquête depuis son ouverture.

Une qualification juridique débattue

La circonstance aggravante retenue concerne le fait que les victimes auraient été agressées en raison de leur race blanche et de leur appartenance à la nation française. Cette qualification juridique faisait l’objet de nombreux débats depuis le début des investigations. Thomas Perotto avait été tué en 2023 lors de faits qui avaient profondément marqué l’opinion publique.

Cette requalification modifie substantiellement la portée des charges pesant sur les suspects. Les magistrats valentinois ont tranché après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier. La procédure judiciaire se poursuit désormais avec cette nouvelle qualification des faits reprochés aux mis en examen.

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