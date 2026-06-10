Meurtre de Maxime Vacant : ouverture du procès du suspect mineur à Metz

Le procès du meurtre de Maxime Vacant s’ouvre ce mercredi devant la cour d’assises des mineurs de Metz. Dans la nuit du 7 au 8 octobre 2022, ce jeune homme de 27 ans avait été tué de 43 coups de couteau dans un parc proche de son domicile à Maizières-lès-Metz, en Moselle. Le suspect principal, âgé de 17 ans au moment des faits, a reconnu être l’auteur de ce crime particulièrement violent. Deux ans après le drame, la famille de la victime espère enfin obtenir des réponses lors de ce procès.

Une remise en liberté contestée

L’affaire avait pris un tour inattendu lorsque l’accusé avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire après un an de détention provisoire. Cette décision, confirmée malgré l’appel du parquet de Metz, avait plongé les proches de Maxime Vacant dans un profond désarroi. La famille avait organisé plusieurs marches blanches pour réclamer justice, dont une troisième le 6 octobre dernier, exprimant leur incompréhension face au silence des autorités judiciaires.

Le caractère sauvage de l’agression et l’âge du suspect font de ce dossier une affaire particulièrement sensible. La famille attend maintenant que le procès apporte toute la lumière sur les circonstances exactes du meurtre et les motivations de l’accusé. L’audience devant la juridiction spécialisée pour mineurs devrait permettre de comprendre comment un adolescent a pu commettre un tel acte de violence.