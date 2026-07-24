Jean-Charles Naouri obtient un non-lieu dans l’affaire de viol et de violences conjugales

Jean-Charles Naouri, ancien PDG du groupe Casino, a obtenu un non-lieu dans une affaire de viol conjugal et de violences psychologiques, les juges jugeant les charges insuffisantes. Cette décision clôt une enquête ouverte en juin 2023, sans remettre en cause une condamnation pour corruption toujours contestée par Naouri.

L’ancien président-directeur général du groupe Casino, Jean-Charles Naouri, a bénéficié d’un non-lieu dans l’enquête judiciaire ouverte à la suite d’accusations de viol conjugal et de violences psychologiques portées par son épouse. La décision met fin à une information judiciaire ouverte en juin 2023 par le parquet de Nanterre après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.

Au cours de l’instruction, Jean-Charles Naouri avait été placé sous le statut de témoin assisté. Son épouse, avec laquelle il est engagé dans une procédure de divorce, l’accusait d’avoir commis un viol lors d’un séjour dans le sud de la France en juillet 2020, ainsi que d’avoir exercé des violences psychologiques à son encontre.

Les juges estiment les charges insuffisantes

Dans leur ordonnance, les juges d’instruction ont estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes permettant de renvoyer Jean-Charles Naouri devant une juridiction de jugement. Ils rejoignent ainsi les conclusions d’une première enquête ouverte après une plainte déposée en février 2022, classée sans suite quelques mois plus tard faute d’éléments suffisamment caractérisés.

L’avocate de l’ancien dirigeant, Me Marie-Alix Canu Bernard, a salué cette décision, estimant qu’elle confirmait le caractère infondé des accusations formulées contre son client.

Une autre condamnation toujours contestée

Âgé de 77 ans, Jean-Charles Naouri a dirigé le groupe Casino pendant près de deux décennies avant de quitter ses fonctions en 2024, après la prise de contrôle de l’entreprise par le milliardaire tchèque Daniel Křetínský.

Cette décision de non-lieu ne remet toutefois pas en cause une autre procédure judiciaire. En janvier dernier, l’ancien dirigeant a été condamné à quatre ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis, ainsi qu’à une amende d’un million d’euros pour corruption et diffusion de fausses informations dans une affaire liée à une convention conclue en 2018 avec l’homme de presse Nicolas Miguet. Jean-Charles Naouri a annoncé avoir fait appel de cette condamnation.