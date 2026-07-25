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Guadeloupe : une explosion dans une distillerie fait cinq blessés graves

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Guadeloupe : une explosion dans une distillerie fait cinq blessés graves
Guadeloupe : une explosion dans une distillerie fait cinq blessés graves

Une violente explosion s’est produite vendredi matin à la distillerie Montebello, située à Petit-Bourg, en Guadeloupe. L’accident, provoqué par l’explosion d’une chaudière, a fait cinq blessés graves, selon les premiers éléments communiqués par les services de secours.

L’explosion est survenue vers 8 h 30 (heure locale) alors que la distillerie était en pleine activité. Les victimes présentent de graves brûlures ainsi que des fractures. L’une d’elles, victime d’un arrêt cardio-respiratoire, a pu être réanimée par les secours avant d’être évacuée vers un établissement hospitalier. Douze autres personnes présentes sur le site ont été prises en charge en état de choc, sans être blessées physiquement.

Une cellule de crise mise en place

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et prendre en charge les victimes. L’explosion n’a pas provoqué d’incendie, mais elle a entraîné l’arrêt immédiat de l’activité de la distillerie. Une cellule d’accompagnement psychologique a également été ouverte pour les salariés et les personnes présentes au moment des faits.

Créée en 1930, la distillerie Montebello est l’une des plus anciennes de Guadeloupe et produit le rhum du même nom. Les autorités locales se sont rendues sur place afin d’évaluer les conséquences de l’accident, tandis qu’une enquête devra déterminer les causes exactes de l’explosion survenue dans cette installation industrielle.

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