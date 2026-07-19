Paris : une femme tuée par un chauffard, deux suspects interpellés

Une femme est morte samedi après-midi dans le 2e arrondissement de Paris, percutée par une voiture roulant à vitesse excessive. Le conducteur a violemment heurté la victime avant de prendre la fuite sans porter secours. Les secours n’ont pu que constater le décès de la piétonne sur place.

Deux interpellations, un suspect en fuite

Deux hommes d’une vingtaine d’années ont été interpellés dans le XVIIIe arrondissement. Ils se trouvaient à bord du véhicule impliqué, immatriculé en Pologne. Un troisième suspect recherché est toujours en fuite. Les investigations se poursuivent pour localiser ce dernier occupant.

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide routier aggravé. Les circonstances retenues sont la faute délibérée et le délit de fuite. Le service du traitement judiciaire des accidents a été saisi du dossier. Les deux hommes placés en garde à vue devront s’expliquer sur les conditions du drame et leur tentative de fuite.