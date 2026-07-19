Haute-Corse : 400 hectares détruits par deux incendies déclenchés par la foudre

Deux incendies ravagent la Haute-Corse depuis une semaine. La foudre a déclenché les feux à Corte et Albertacce, détruisant 400 hectares de végétation dans ces massifs montagneux. Les flammes continuent de progresser malgré l’intervention des secours.

Un sapeur forestier blessé lors des opérations

Un sapeur forestier a été blessé samedi lors des opérations de lutte contre les incendies. Le relief complique considérablement l’accès aux zones touchées. Les équipes déployées sur place doivent composer avec un terrain particulièrement escarpé qui ralentit leur progression.

Les conditions géographiques restent le principal obstacle à la maîtrise des foyers. Les zones montagneuses où se propagent les flammes limitent les moyens d’intervention terrestres. Les autorités mobilisent l’ensemble des ressources disponibles pour circonscrire les deux incendies qui menacent encore les massifs corses.