Une panne du PlayStation Network a paralysé des milliers de joueurs vendredi

Le PlayStation Network a connu une panne massive vendredi, bloquant des milliers de joueurs à l'échelle mondiale pendant plusieurs heures. Bien que le service ait été rétabli en soirée, l'incident a suscité des critiques sur la stratégie numérique de Sony, notamment son choix d'abandonner les supports physiques pour les jeux.

Le réseau en ligne de Sony a connu une interruption de service vendredi, empêchant des dizaines de milliers de joueurs dans le monde de lancer leurs jeux, applications ou fonctionnalités en ligne. La situation a été rétablie dans la soirée.

Pendant plusieurs heures ce vendredi, le PlayStation Network a été inaccessible pour un grand nombre d’utilisateurs à travers le monde. D’après la plateforme Down Detector, qui surveille les pannes en temps réel, des dizaines de milliers de signalements ont afflué au niveau mondial. Sony a confirmé sur sa page de statut officielle que l’ensemble des services affectés étaient de nouveau opérationnels en fin de soirée.

La panne a coïncidé avec une alerte émise par Amazon Web Services signalant des problèmes sur certains de ses serveurs, incident qui a lui aussi été résolu dans la journée. Sony n’a pas établi de lien officiel entre les deux événements.

L’incident a ravivé les critiques autour de la stratégie numérique de Sony. Le constructeur japonais a annoncé ce mois-ci, dans un billet de blog, que les nouveaux jeux PlayStation ne seraient plus commercialisés sur support physique à partir de janvier 2028. Les titres resteront disponibles en magasin, mais uniquement sous forme de codes de téléchargement.

Sur le réseau social X, un utilisateur a résumé l’irritation de nombreux joueurs : « Je ne peux pas lancer mes jeux numériques tant que vous ne réparez pas ça. Pourtant, je peux mettre mon disque et jouer. L’avenir 100 % numérique, c’est vraiment formidable. » Cette réaction illustre les inquiétudes d’une partie de la communauté, qui redoute de perdre toute autonomie en cas de défaillance des serveurs.

Sony n’avait pas répondu aux demandes de commentaire au moment de la publication de cet article.