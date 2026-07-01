Coup de tonnerre pour la PlayStation ! Sony abandonne les jeux physiques dès janvier 2028

C’est un véritable tremblement de terre dans le monde du jeu vidéo, même si ce n’est qu’une demi-surprise compte tenu de l’évolution du marché. Sony Interactive Entertainment vient d’annonce l’arrêt de la production de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation à partir de janvier 2028. À compter de cette date, les nouveaux titres ne seront plus commercialisés sur disque : ils seront proposés uniquement au format numérique, via le PlayStation Store ou chez des revendeurs.

Le disque disparaît pour les nouveautés

La mesure concerne les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation à partir de janvier 2028. Après cette échéance, les jeux inédits ne seront plus produits en version disque. Ils seront disponibles uniquement sous forme numérique. Les jeux déjà sortis en disque, ainsi que ceux qui sortiront encore en version physique avant janvier 2028, ne sont pas concernés par cette transition.

Les anciens jeux physiques non impactés

PlayStation précise que ce changement n’a pas d’impact sur les jeux déjà disponibles au format disque, ni sur ceux qui arriveront avant la date limite de janvier 2028. L’annonce vise les nouvelles sorties après cette date, pas les disques déjà commercialisés. Aucune mesure de retrait des jeux physiques existants n’est annoncée. La décision porte sur l’arrêt de la production de disques pour les futurs jeux PlayStation, pas sur une interdiction générale des jeux déjà vendus en boîte.

Le PlayStation Store devient indispensable

À partir de janvier 2028, les nouveaux jeux seront proposés sur le PlayStation Store et chez les revendeurs uniquement au format numérique. Les magasins pourront donc continuer à vendre des jeux PlayStation, mais sous forme dématérialisée, et non plus sous forme de disque. La boîte physique, lorsqu’elle existe encore pour certains produits avant cette date, ne sera plus le support standard des nouveautés PlayStation après le basculement.

Sony justifie le virage par les usages des joueurs

Sony Interactive Entertainment explique cette décision par l’évolution des préférences des consommateurs et de l’industrie, qui se détournent progressivement du disque au profit du numérique. L’entreprise présente cette transition comme une adaptation à la manière dont une majorité de joueurs accède désormais aux jeux. Le groupe affirme vouloir concentrer ses ressources sur les modes d’accès numériques aux jeux, tout en maintenant la vente de nouveaux titres via le PlayStation Store et les distributeurs.

Une rupture pour le marché PlayStation

Cette annonce marque un tournant dans la stratégie de PlayStation. Le support physique, longtemps central dans l’achat, la collection, le prêt, les cadeaux et la revente de jeux console, cessera d’être utilisé pour les nouvelles sorties PlayStation à partir de janvier 2028. Le calendrier est désormais officiel et irrémédiable : jusqu’à fin 2027, des jeux pourront encore sortir en disque. Dès janvier 2028, les nouveautés PlayStation passeront exclusivement au numérique.