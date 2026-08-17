«Arnaque», «faux espoirs» : l’influenceur Benoît Chevalier promet sa carte bancaire, des abonnés se retrouvent avec leurs commandes annulées et leurs comptes Amazon bloqués

L'initiative de Benoît Chevalier, promettant de partager sa carte bancaire avec ses abonnés, se transforme en fiasco. Des témoignages révèlent des commandes annulées et des comptes Amazon suspendus après l'utilisation de ses coordonnées, entraînant colère et accusation d'arnaque. Cette opération soulève des interrogations sur la manipulation d’audience et le véritable impact sur sa communauté.

La promesse était spectaculaire : donner les coordonnées de sa propre carte bancaire à ses abonnés pour leur permettre de faire des achats avec son argent. Mais l’opération lancée par l’influenceur Benoît Chevalier a rapidement tourné au fiasco. Derrière la mécanique parfaitement calibrée pour faire monter l’attente sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes racontent désormais une tout autre histoire : paiements refusés, commandes validées puis annulées et, pour certains, comptes Amazon suspendus après avoir tenté d’utiliser la fameuse carte.

Dans les commentaires, le mot « arnaque » revient désormais régulièrement. Il s’agit d’une accusation portée par les internautes, et non d’une qualification juridique établie. Mais les témoignages sont suffisamment nombreux et similaires pour poser une question simple : qu’a réellement offert Benoît Chevalier à sa communauté ?

Une carte bancaire transformée en machine à audience

Benoît Chevalier ne s’est pas contenté de publier immédiatement les informations de sa carte. L’influenceur a fait monter l’attente autour de leur divulgation, renvoyant notamment sa communauté vers ses stories. La mécanique est redoutable : des milliers d’abonnés attendent les coordonnées, actualisent les publications et se précipitent pour tenter de commander dès leur apparition. Certains préparent alors des paniers de plusieurs centaines d’euros. L’un des internautes explique avoir préparé environ 300€ d’achats par personne pour plusieurs membres de sa famille. Pendant quelques minutes, l’opération semble fonctionner. Puis les annulations commencent. « À peine 5 minutes après, tout a été annulé », raconte cet utilisateur. Une mère affirme : « Les commandes de mes filles ont été validées puis annulées. » Un autre résume brutalement : « Tout mon panier a été annulé. » Et les témoignages de ce type s’accumulent.

Les commandes passent… avant d’être annulées

C’est précisément ce qui nourrit la colère : plusieurs internautes ne racontent pas simplement que la carte a été refusée. Ils affirment avoir vu leur commande être acceptée, avant qu’elle ne soit finalement annulée. « J’avais réussi mais ça a tout mis annulé », écrit une utilisatrice. Une autre raconte : « Je n’ai pas pu commander, ça l’a validé pour rien, ça l’a annulé de suite. »

Un internaute explique avoir cru pouvoir faire profiter toute sa famille de paniers avoisinant 300€ avant de voir l’ensemble disparaître quelques minutes plus tard. La promesse d’achats payés par l’influenceur laisse donc place, pour une partie de sa communauté, à une succession de commandes fantômes.

Le pire pour certains : Amazon bloque leur compte

Pour plusieurs abonnés, l’histoire ne s’arrête même pas à une commande annulée. Ils affirment que leur compte Amazon a été suspendu après la tentative de paiement avec la carte communiquée par Benoît Chevalier. « Je me suis fait suspendre mon compte Amazon pour “paiement inhabituel” », raconte une utilisatrice.Un autre écrit : « Je viens de me faire bloquer mon compte Amazon pour paiement suspect. »

Même scénario ailleurs : « J’ai eu la chance d’avoir eu ta carte mais ça a bloqué mon compte Amazon, maintenant je fais comment pour mes commandes ? » Une internaute affirme même se retrouver dans une situation particulièrement absurde : « Mon compte Amazon est bloqué, il me faut le justificatif de domicile de Benoît Chevalier pour la sécurité du compte. »

Autrement dit, certains abonnés venus chercher quelques dizaines ou centaines d’euros d’achats gratuits racontent s’être retrouvés avec leur propre compte Amazon bloqué.

« J’ai perdu 500 balles » : un internaute raconte sa mésaventure

Parmi les commentaires, un témoignage va encore plus loin. Un utilisateur affirme que son compte Amazon a été banni alors qu’il avait également passé une commande avec sa propre carte bancaire. « Mon compte Amazon a été banni, j’avais commandé une télé avec ma carte et la commande est annulée et aucun remboursement, j’ai perdu 500 balles », écrit-il.

« Grosse arnaque que pour le buzz »

La colère monte alors directement sous les publications de Benoît Chevalier. « Fausse publication, les paiements ne passent pas (…) grosse arnaque que pour le buzz », accuse une internaute. Une autre écrit : « Ça se fait grave pas, nous donner de faux espoirs pour rien, la carte passe pas ou bien en tout cas il bloque les paiements. » Une troisième accuse directement : « Arnaque ! Les commandes de mes filles ont été validées puis annulées, et pendant ce temps le gars se fait un buzz de ouf. »

Certains annoncent vouloir signaler ses comptes. D’autres parlent de « fraude » ou de « fausses informations ». L’un des commentaires les plus révélateurs vise directement la mécanique d’audience : « Si tu voulais vraiment la mettre pour ta communauté, t’allais la mettre sur Insta et basta (…) c’est un moyen de gagner du trafic sur ses stories Snap. »

C’est précisément là que la polémique devient embarrassante pour Benoît Chevalier : pendant que les internautes courent après les informations de sa carte, chacune de leurs visites alimente mécaniquement les statistiques de ses différents comptes.

Certains l’accusent même d’avoir donné de faux codes

Les accusations deviennent encore plus sévères. « Il invente les codes de la carte sur la story Insta », affirme ainsi un internaute.

Les abonnés qui avaient naïvement pris la promesse au pied de la lettre pensaient pouvoir utiliser l’argent mis à leur disposition mais se retrouvent, pour certains, avec une commande annulée ou un compte bloqué.

Derrière le « cadeau », un énorme coup de communication

Une chose ne fait guère de doute : l’opération a généré une énorme activité autour des comptes de Benoît Chevalier. Pour espérer profiter de la carte, les internautes devaient suivre les publications, surveiller les stories et agir en quelques secondes. L’influenceur s’est ainsi retrouvé au centre d’une course numérique impliquant potentiellement des centaines de milliers de personnes. Une immense opération de buzz qui profite de la naïveté des internautes. Certains en ressortent avec davantage qu’une simple déception : ils affirment avoir perdu l’accès à leur compte Amazon.

«Arnaque», «mensonge», «faux espoirs» : les abonnés se retournent contre Benoît Chevalier

Le coup de communication est en train de se retourner contre Benoît Chevalier. Sous ses propres publications, le mot « arnaque » apparaît désormais à plusieurs reprises. Et les internautes ne lui reprochent plus simplement une carte qui aurait cessé de fonctionner trop rapidement : certains l’accusent ouvertement d’avoir fait miroiter de l’argent gratuit à sa communauté pour provoquer une ruée vers ses stories et faire exploser son audience.

« Fausse publication, les paiements ne passent pas (…) grosse arnaque que pour le buzz », accuse une internaute. Une mère affirme de son côté : « Arnaque ! Les commandes de mes filles ont été validées puis annulées, et pendant ce temps le gars se fait un buzz de ouf sur des mensonges. » Une autre dénonce de « faux espoirs » et annonce vouloir signaler la publication. Plus embarrassant encore pour l’influenceur, plusieurs témoignages racontent exactement le même scénario : les abonnés récupèrent les informations de la carte, passent commande, voient parfois leur panier validé… puis tout est annulé. Certains assurent ensuite que leur compte Amazon a été bloqué pour « paiement inhabituel » ou « paiement suspect ». L’un d’eux affirme même avoir vu son compte suspendu après avoir tenté l’opération.

Dès lors, la question posée par les internautes devient particulièrement gênante : Benoît Chevalier avait-il réellement l’intention de laisser sa communauté dépenser massivement son argent, ou la promesse spectaculaire de sa carte bancaire servait-elle avant tout à attirer un maximum de personnes sur ses contenus ? Quite à abuser sans scrupule de la confiance et la naïveté de sa communauté. Le buzz a fonctionné, du moins au début, mais s’est transformé en bad buzz. Espérons pour toutes les «victimes» qu’elles auront compris qu’il peut être dangereux de donner sa confiance à n’importe qui…