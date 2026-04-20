Elon Musk défie la justice française et ne se présente pas à sa convocation liée aux dérives supposées de X

Convoqué à Paris dans le cadre d’une enquête portant sur de possibles dérives de son réseau social X, Elon Musk ne s’est pas présenté devant la justice française. Le parquet a confirmé cette absence, tout en précisant qu’elle ne constituait pas un frein à la poursuite des investigations.

Cet épisode marque une nouvelle étape dans les tensions croissantes entre les autorités françaises et la plateforme détenue par le milliardaire américain. Au-delà du seul refus de comparaître, cette convocation manquée révèle le bras de fer qui se dessine entre une justice nationale décidée à poursuivre ses investigations et un dirigeant mondialement connu qui semble choisir la distance plutôt que l’explication.

Une convocation très attendue, une absence très remarquée

Elon Musk avait été convoqué à Paris pour une audition libre, dans le cadre d’une enquête visant certaines activités et certains contenus diffusés ou facilités par X. Mais au moment attendu, le propriétaire de la plateforme ne s’est pas présenté.

Le parquet a réagi sobrement, en soulignant qu’il prenait acte de l’absence des premières personnes convoquées. Le ministère public a surtout insisté sur un point essentiel: cette non-comparution ne bloque pas le travail des enquêteurs.

X dans le viseur de la justice française

L’affaire dépasse largement la personne d’Elon Musk. Ce qui intéresse la justice française, ce sont les possibles dérives attribuées à la plateforme X et, plus largement, à son fonctionnement. Depuis plusieurs mois, les autorités s’interrogent sur la manière dont certains contenus circulent, sont amplifiés ou échappent au contrôle sur le réseau social.

La plateforme fait l’objet de critiques répétées sur sa modération, sa capacité à limiter la diffusion de contenus potentiellement illicites, ainsi que sur le rôle joué par ses outils automatisés dans la propagation de publications problématiques. L’enquête a lieu dans ce climat de soupçon renforcé autour de la gouvernance du réseau social depuis son rachat par Elon Musk.

Un climat de défiance autour de la modération

Depuis la reprise de Twitter, devenu X, Elon Musk revendique une vision très extensive de la liberté d’expression. Cette ligne a séduit une partie de ses soutiens, mais elle a aussi nourri de fortes inquiétudes chez les régulateurs, les gouvernements et les associations de lutte contre les contenus haineux, mensongers ou criminels.

Un signal envoyé à Paris… et à l’Europe

Ce refus de se présenter peut aussi être lu comme un message adressé aux autorités françaises et, au-delà, aux institutions européennes. Depuis plusieurs mois, l’Union européenne serre la vis aux grandes plateformes numériques, en leur demandant davantage de transparence, de réactivité et de responsabilité.

Cette convocation manquée pourrait bien n’être qu’un épisode dans un affrontement plus vaste entre les États et les plateformes mondiales.

La suite du dossier dira si ce bras de fer se durcit encore. Une chose est déjà certaine: à Paris, l’enquête sur X entre dans une phase plus exposée, plus sensible et plus politique que jamais.