Alain-Fabien Delon répond à son frère Anthony: «Il te plaît de me faire passer pour un être dérangé. Moi, je ne fais pas de photos à Douchy pour choper des followers.»

Cet après-midi, Alain-Fabien Delon a pris la parole sur son compte Instagram pour répondre à son demi-frère, après ce qu’il présente comme « [ses] propos et à l’emballement que ça suscite ». Dans une longue publication, il conteste fermement les accusations portées contre lui et défend la manière dont il s’occupe de ses animaux.

Alain-Fabien Delon défend la façon dont il élève ses chiens

Dans son message, Alain-Fabien Delon écrit : « Je tenais à vous montrer mes chiens sanguinaires, dont je voudrais faire des « tueurs » selon mon frère. Ces chiots je ne les ai jamais laissés « pourrir » 9 mois. Je m’en occupe, je les éduque, et quand je suis absent quelqu’un s’en occupe ».

Il poursuit en revenant sur une période vécue à Paris, alors qu’il venait de devenir père. « Lorsque je suis devenu jeune père et qu’on étaient à Paris j’ai été alerté par ma nièce que la personne qui s’en occupait ne faisait pas correctement son job, j’ai donc pris les dispositions nécessaires. Lors de mes déplacements, tout est en place pour que les chiens de « clochard » vivent dans les meilleures conditions possibles. »

Des chiots confiés par un sans-abri, selon lui

Dans cette même publication, Alain-Fabien Delon affirme que ces animaux lui ont été confiés dans un contexte particulier. « Et quand je suis à Douchy ils sont avec moi. Ces chiots m’ont été confié par un sans abri, que j’ai aidé, et qui voulait leur offrir une vie meilleure. Et c’est mon engagement. Cette façon permanente de réécrire l’histoire à ton avantage sur les réseaux sociaux est indigne. Le commanditaire de la tuerie de Obba, m’accuse de maltraitance animale, cut the bullshit ».

Alain-Fabien Delon met aussi en cause la communication de son demi-frère, qu’il accuse de chercher une visibilité personnelle. « Je ne fais pas de photos à Douchy pour entretenir mes réseaux ou choper des followers. Je suis heureux de voir finalement que tu trouvé ta vocation, influenceur. Certainement digne d’un Delon. Papa m’a inculqué l’amour des animaux, il n’aurait jamais fait abattre un chien quelque soit les circonstances. Et ce chien n’était pas le « tueur fou » que tu décris publiquement pour essayer de te disculper ».

La mort de Obba au cœur du différend familial

À la fin de son texte, Alain-Fabien Delon revient sur l’affaire de Obba, au centre de la polémique entre les deux frères. Il conteste la version avancée par son demi-frère et annonce qu’il entend laisser la justice se prononcer. « Je devrais « faire preuve de gratitude » selon toi. La justice tranchera. Il n’y a pas eu de tentative de séparation des chiens. Ni de tentative de soins pour Obba. Quatre balles ce n’était pas nécessaire ni proportionné. Et 45 minutes d’agonie non plus. Ne cherche pas de justifications dans mes soit disant comportements, complètement fantasmés, a ton acte de cruauté. »

Il termine en rejetant également d’autres accusations personnelles portées contre lui. « Désormais il te plait de me faire passer pour un être « dérangé » en montant de toute pièces cette histoire de feu dont je ne suis pas le responsable ».