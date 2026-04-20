Nathalie Baye : les obsèques de l’actrice auront lieu vendredi à Paris

La famille de Nathalie Baye a annoncé ce lundi que les obsèques de l’actrice se dérouleront vendredi 24 avril à 10 heures, à l’église Saint-Sulpice, à Paris. L’inhumation aura ensuite lieu «dans la stricte intimité.»

Figure du cinéma français, Nathalie Baye est morte à l’âge de 77 ans, vendredi dernier, à son domicile parisien. D’après le communiqué de sa famille, l’actrice souffrait de la maladie à corps de Lewy, une pathologie neurodégénérative. Le texte précise aussi qu’elle était dans un état de santé préoccupant depuis l’été dernier.

Une disparition qui suscite une forte émotion en France

L’annonce de la mort de Nathalie Baye a immédiatement provoqué une série de réactions dans le monde politique et culturel. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a salué la mémoire de « l’une de nos plus grandes actrices » dans un hommage officiel publié le 18 avril 2026. Catherine Pégard y souligne la capacité de Nathalie Baye à tout jouer, « la fragilité comme la force, l’ironie comme la douleur », et insiste sur une présence artistique qui « résistait à toute forme d’artifice ».

Dans un autre hommage officiel, Emmanuel Macron a également rendu hommage à Nathalie Baye sur le site de l’Élysée. Le président de la République y évoque une actrice qui avait « tracé par ses choix et son talent un chemin singulier dans notre cinéma français », rappelant à la fois la richesse de sa filmographie et la place particulière qu’elle occupait dans l’histoire culturelle française.

Cette émotion nationale s’explique par l’empreinte laissée par Nathalie Baye dans le cinéma français. Révélée en 1973 dans La Nuit américaine de François Truffaut, elle a ensuite travaillé avec plusieurs réalisateurs majeurs, parmi lesquels Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, Nicole Garcia, Xavier Beauvois, Tonie Marshall, Xavier Dolan et Steven Spielberg. Sa carrière, marquée par quatre César, s’est étendue sur plus de cinquante ans.

Laura Smet au cœur du communiqué familial

La disparition de Nathalie Baye a aussi suscité une forte émotion chez ses proches, au premier rang desquels sa fille Laura Smet. Le communiqué familial cité dans la presse mentionne explicitement Laura Smet parmi les proches ayant annoncé la mort de l’actrice. Dans les heures qui ont suivi, Laura Smet a également rendu un hommage personnel à sa mère.

La tenue des obsèques à l’église Saint-Sulpice, l’un des lieux religieux les plus connus de la capitale, confirme l’importance symbolique donnée à cet ultime hommage public. Avant une inhumation voulue discrète par la famille, la cérémonie devrait réunir proches, personnalités du cinéma et anonymes venus saluer une comédienne restée, pendant des décennies, l’un des visages les plus respectés du grand écran français.

Parmi les hommages les plus remarqués, celui de Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, qui a décrit Nathalie Baye comme « l’actrice française type, la bonne copine, la comédienne aimée de tous ».