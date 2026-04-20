Corée du Nord : Kim Jong-un supervise un test de missiles à ogives à fragmentation, inquiétudes accrues en Asie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé un nouvel essai de missiles balistiques à courte portée modernisés, a rapporté l’agence de presse officielle KCNA. Ce test, réalisé dans un lieu tenu secret, visait à évaluer l’efficacité de nouvelles ogives à fragmentation et à sous-munitions, renforçant les préoccupations sécuritaires dans la région.

Selon KCNA, les missiles testés sont des versions modernisées du système tactique sol-sol Hwasong-11LA. L’objectif principal de cet essai était de mesurer les capacités destructrices de ces ogives, conçues pour disperser de multiples charges explosives sur une zone étendue, augmentant ainsi leur potentiel d’impact contre des cibles militaires.

Ces essais s’inscrivent dans la stratégie de Pyongyang visant à perfectionner son arsenal balistique, en particulier dans le domaine des armes à courte portée. Ces systèmes sont considérés comme particulièrement menaçants pour les installations militaires situées en Corée du Sud, ainsi que pour les forces américaines présentes dans la région.

Des analystes estiment que l’utilisation d’ogives à fragmentation pourrait accroître considérablement le danger pour des zones densément peuplées ou des bases stratégiques, notamment autour de Séoul. Cette évolution technologique pourrait compliquer les capacités de défense antimissile et accentuer les tensions déjà vives sur la péninsule coréenne.

Ce nouvel essai intervient dans un contexte de démonstrations régulières de force de la part de la Corée du Nord, qui multiplie les tests d’armement malgré les sanctions internationales. Pyongyang affirme que ces développements sont nécessaires pour garantir sa sécurité face à ce qu’il considère comme des menaces extérieures.

La communauté internationale suit de près ces activités, alors que les capacités militaires nord-coréennes continuent de progresser. Ce dernier test pourrait relancer les inquiétudes quant à une escalade militaire dans une région déjà marquée par une instabilité persistante.