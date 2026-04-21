Pressions saoudiennes : le Pakistan suspend un contrat d’armement de 1,5 milliard de dollars avec le Soudan

Le Pakistan a suspendu un important accord d’armement d’une valeur de 1,5 milliard de dollars destiné au Soudan, à la suite d’objections formulées par l’Arabie saoudite. Selon plusieurs sources sécuritaires et diplomatiques, Riyad aurait demandé l’arrêt de l’opération, indiquant qu’il ne financerait pas cette vente.

L’accord prévoyait la fourniture d’armes et d’avions au Soudan, alors que le pays est plongé dans un conflit interne opposant l’armée régulière aux Forces de soutien rapide paramilitaires. Cette guerre, qui dure depuis près de trois ans, a provoqué une crise humanitaire majeure et attire l’attention de puissances étrangères aux intérêts divergents.

D’après les informations disponibles, ce contrat faisait partie d’un ensemble de ventes d’armes négociées par l’armée pakistanaise, dans un contexte de montée en puissance de ses équipements militaires après des tensions récentes avec l’Inde. L’accord avec Khartoum aurait été en phase finale depuis plusieurs mois.

L’Arabie saoudite, qui entretient des relations étroites avec le Pakistan, joue un rôle clé dans cette décision. Principal soutien financier d’Islamabad, Riyad a apporté des prêts et des aides cruciales à l’économie pakistanaise, renforçant ainsi son influence sur certaines décisions stratégiques.

Les relations entre les deux pays se sont encore intensifiées depuis la signature d’un pacte de défense mutuelle l’an dernier, stipulant qu’une attaque contre l’un serait considérée comme une attaque contre l’autre. Cette alliance renforce la coordination entre Islamabad et Riyad sur les questions de sécurité.

La suspension de cet accord illustre les tensions géopolitiques entourant le conflit soudanais, devenu un terrain d’influence pour plusieurs acteurs régionaux. Elle souligne également le poids des considérations diplomatiques et économiques dans les décisions liées au commerce des armements.