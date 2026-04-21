Défense de Taïwan : un commandant américain presse Taipei d’agir face aux blocages budgétaires

Un haut responsable militaire américain a exhorté Taïwan à accélérer le financement de sa défense, avertissant que l’île ne pouvait pas compter uniquement sur le soutien extérieur face aux tensions croissantes avec la Chine.

Lors d’une audition devant le Sénat, l’amiral Samuel Paparo, chef du commandement indo-pacifique des États-Unis, a insisté sur la nécessité pour Taipei d’adopter rapidement son budget de défense actuellement bloqué. Il a déclaré que Washington ne pouvait pas vouloir la sécurité de Taïwan davantage que les autorités taïwanaises elles-mêmes.

Pour illustrer son propos, Samuel Paparo a utilisé une métaphore, estimant qu’« affamer la poule » empêcherait toute production, soulignant ainsi qu’un sous-financement compromettrait durablement les capacités militaires de l’île.

L’an dernier, le président taïwanais Lai Ching-te avait proposé une hausse de 40 milliards de dollars des dépenses de défense, afin de renforcer la capacité de dissuasion face à Pékin. Ce plan reste toutefois débattu au Parlement.

L’opposition, dominée par le parti Kuomintang, conteste l’ampleur de cette augmentation et propose des alternatives moins coûteuses, contribuant à l’impasse actuelle.

Dans ce contexte, les États-Unis cherchent à encourager leurs alliés à renforcer leur propre sécurité, alors que les tensions en Asie-Pacifique continuent de s’intensifier. L’issue du débat budgétaire à Taïwan sera déterminante pour l’équilibre stratégique dans la région.