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Obsèques de Nadia Farès : la cérémonie aura lieu vendredi à 15h30 à Saint-Jean-de-Montmartre

21 avril 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Obsèques de Nadia Farès : la cérémonie aura lieu vendredi à 15h30 à Saint-Jean-de-Montmartre
Obsèques de Nadia Farès : la cérémonie aura lieu vendredi à 15h30 à Saint-Jean-de-Montmartre

Les obsèques de l’actrice Nadia Farès se tiendront vendredi à 15h30, en l’église Saint-Jean-de-Montmartre, située 19 rue des Abbesses, dans le 18e arrondissement de Paris.

Le choix de Saint-Jean-de-Montmartre n’a rien d’anodin. L’hommage sera rendu à deux pas de son domicile, dans ce quartier de Montmartre qu’elle avait fait sien. Ce cadre parisien, à la fois intime et emblématique, donnera à la cérémonie une portée particulièrement personnelle. 

La famille a précisé les modalités du recueillement

Le faire-part mentionne plusieurs proches de l’actrice, notamment sa mère Micheline Tchemerdji, le père de ses enfants, le producteur américain Steven Chasman, ainsi que ses deux filles, Shana et Cylia Chasman. Il est également précisé que des « fleurs blanches » sont bienvenues pour accompagner ce dernier adieu. 

Pour rappel, Nadia Farès est décédée le 17 avril. L’actrice, âgée de 57 ans, a été victime d’un grave malaise après un accident survenu dans une piscine parisienne.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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