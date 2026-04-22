Ukraine : reprise imminente du transit pétrolier via Druzhba pour sécuriser un soutien financier crucial

L’Ukraine devrait relancer dès mercredi après-midi le pompage de pétrole via l’oléoduc Druzhba, selon une source du secteur. Cette reprise intervient dans un contexte où Kyiv cherche à débloquer un prêt de 90 milliards d’euros de l’Union européenne.

Le redémarrage du transit pourrait débuter autour de midi, avec les premières demandes déjà déposées par le groupe énergétique MOL. Les volumes initiaux devraient être répartis à parts égales entre la Hongrie et la Slovaquie, deux pays fortement dépendants de cet approvisionnement.

L’oléoduc Druzhba, infrastructure stratégique reliant la Russie à plusieurs pays d’Europe centrale, joue un rôle clé dans la sécurité énergétique de la région. Toute interruption de son activité a des répercussions immédiates sur les marchés et sur les relations entre États.

La décision de relancer le transit s’inscrit dans une dynamique plus large de négociations financières avec l’Union européenne, dont le soutien est jugé essentiel par Kyiv. Le rétablissement du flux pétrolier pourrait ainsi contribuer à apaiser certaines tensions économiques.

Ce développement intervient dans un contexte géopolitique complexe, où les enjeux énergétiques restent étroitement liés aux équilibres politiques régionaux. La reprise des livraisons via Druzhba pourrait offrir un répit aux pays concernés, tout en renforçant la position de l’Ukraine dans ses discussions avec ses partenaires européens.

Les prochaines heures seront déterminantes pour confirmer ce redémarrage, qui pourrait marquer une étape importante dans la stabilisation des flux énergétiques en Europe centrale.