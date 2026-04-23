Marseille : un homme armé d’un couteau attaque, les policiers municipaux ouvrent le feu et l’abattent

Selon RTL, un homme armé d’un couteau a semé la tension ce jeudi dans le 11e arrondissement de Marseille, avant d’être abattu par des policiers municipaux. L’intervention s’est déroulée alors que l’individu se trouvait face aux agents avec une arme blanche.

Les faits se sont produits en fin de journée, provoquant un important mouvement d’intervention et une vive inquiétude dans le secteur. Les policiers municipaux se sont retrouvés confrontés à un homme en possession d’un couteau, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir avec précision.

Face à la situation, les agents ont fait usage de leur arme. Le recours au tir a eu lieu alors que l’homme représentait une menace.