Corruption : Washington prépare des mesures fortes dans le cadre de l’accord commercial nord-américain

L’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Ronald Johnson, a annoncé que des « mesures importantes » pourraient être prises prochainement pour lutter contre la corruption et les pots-de-vin, dans le cadre de l’accord commercial liant les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Dans un communiqué transmis par l’ambassade, le diplomate a rappelé que l’ACEUM impose aux États signataires de criminaliser la corruption et de mettre en place des codes de conduite stricts pour les fonctionnaires. Il a laissé entendre que des actions concrètes pourraient bientôt être visibles.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de vigilance accrue de Washington sur les questions de gouvernance et de transparence au sein de ses partenaires commerciaux. L’objectif est notamment de garantir des conditions équitables pour les échanges économiques en Amérique du Nord.

Cette initiative s’inscrit également dans une série de mesures déjà prises par les autorités américaines. En octobre dernier, les États-Unis avaient révoqué les visas de plus de 50 responsables politiques mexicains, invoquant des « activités contraires aux intérêts nationaux américains ».

Bien que les détails des futures mesures n’aient pas été précisés, elles pourraient inclure des sanctions ou des mécanismes de contrôle renforcés, en lien avec les engagements pris dans le cadre de l’accord commercial trilatéral.

Cette annonce souligne l’importance croissante des enjeux de lutte contre la corruption dans les relations économiques internationales, alors que les États-Unis cherchent à renforcer les standards de transparence auprès de leurs partenaires régionaux.