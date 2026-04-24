États-Unis : l’administration Trump ouvre une enquête sur l’éducation à New York autour d’un groupe pro-palestinien

L’administration du président Donald Trump a lancé une enquête sur les droits civiques visant le département de l’Éducation de la ville de New York, en lien avec les activités d’un groupe d’enseignants pro-palestiniens. Cette procédure intervient dans un contexte de tensions accrues autour des questions politiques et idéologiques dans les écoles publiques.

Le U.S. Department of Education a indiqué que cette enquête était menée en vertu du Titre VI de la loi sur les droits civiques. Ce texte interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale dans les programmes bénéficiant de financements fédéraux.

Les autorités fédérales pointent notamment les activités du collectif « NYC Educators for Palestine », accusé d’avoir organisé une série de séminaires éducatifs portant sur des thèmes tels que « Palestine, sionisme et résistance ». Selon l’administration, ces initiatives pourraient soulever des questions de conformité avec les règles en matière de neutralité et de non-discrimination.

De son côté, le groupe se présente comme un réseau d’enseignants engagés en faveur de la cause palestinienne au sein du système éducatif et de la société. Il affirme travailler en collaboration avec des organisations communautaires et mobiliser les éducateurs autour de ces enjeux.

L’ouverture de cette enquête pourrait avoir des répercussions importantes pour le système éducatif new-yorkais, notamment en matière de financement et de politique pédagogique. Elle s’inscrit dans une série d’initiatives fédérales visant à encadrer les contenus et activités jugés sensibles dans les écoles.

Cette affaire illustre les tensions croissantes aux États-Unis autour des débats liés au conflit israélo-palestinien, qui s’invitent de plus en plus dans les institutions publiques, y compris dans le domaine de l’éducation.