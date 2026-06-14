Les médecins anglais suspendent leur grève après une offre de dernière minute du gouvernement

Les médecins résidents en Angleterre ont décidé de suspendre la grève nationale qui devait débuter lundi après avoir reçu une nouvelle proposition du gouvernement britannique, ouvrant la voie à un possible règlement d’un conflit social qui dure depuis plus de trois ans.

Cette mobilisation devait constituer la seizième grève menée par les jeunes médecins depuis 2023. Le mouvement, lancé pour dénoncer la dégradation du pouvoir d’achat et les difficultés croissantes de recrutement au sein du Service national de santé britannique (NHS), avait provoqué d’importantes perturbations dans les hôpitaux du pays.

La British Medical Association (BMA), principal syndicat représentant les médecins résidents, a annoncé qu’elle soumettrait la nouvelle offre gouvernementale au vote de ses adhérents. Durant cette période de consultation, les actions de grève sont suspendues.

Le syndicat représente environ 55 000 des quelque 75 000 médecins résidents exerçant en Angleterre. Ses dirigeants ont précisé qu’aucune nouvelle grève ne serait organisée tant que les membres n’auraient pas eu l’occasion de se prononcer sur la proposition.

L’accord prévoit notamment une augmentation salariale de 3,5 % cette année, conformément aux recommandations d’un organisme indépendant chargé d’évaluer les rémunérations du secteur public. Selon le gouvernement, l’ensemble des mesures proposées représenterait une hausse moyenne des revenus de près de 4,9 % pour les médecins concernés.

D’après la BMA, les augmentations cumulées permettraient d’atteindre une progression salariale moyenne de 6,6 % d’ici avril 2027. Le plan inclut également la création de 4 500 nouveaux postes destinés à améliorer les perspectives d’emploi et de formation des jeunes médecins.

Les représentants syndicaux ont toutefois averti que le conflit n’était pas définitivement réglé. Si les adhérents rejettent l’offre lors du référendum, les grèves pourraient reprendre dès le mois prochain.

Pour le gouvernement britannique, cette suspension constitue un soulagement alors que le NHS continue de faire face à une forte pression liée aux pénuries de personnel, aux listes d’attente record et à la hausse de la demande de soins.

Le résultat du vote des médecins résidents sera désormais déterminant pour savoir si ce long conflit social peut être définitivement clos ou s’il connaîtra un nouvel épisode dans les semaines à venir.