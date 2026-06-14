Colère en Albanie : des manifestants démantèlent les clôtures d’un chantier de luxe

Environ 200 manifestants ont démantelé samedi des clôtures métalliques et des barrières de barbelés entourant un chantier de développement touristique sur la côte adriatique albanaise, illustrant la montée de la contestation contre plusieurs projets immobiliers de luxe dans des zones considérées comme écologiquement sensibles.

Depuis plusieurs semaines, des habitants et des associations protestent contre différents projets touristiques prévus sur le littoral albanais. Une partie de la colère vise notamment un complexe hôtelier de luxe soutenu par une société liée à Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, dans une région connue pour sa biodiversité, ses flamants roses et ses sites de nidification de tortues marines.

La manifestation de samedi s’est déroulée à Rrjoll, un village du nord-ouest de l’Albanie réputé pour ses plages de sable et ses forêts de pins. Les habitants affirment que le projet en cours de construction empiète sur des terres qui leur appartiennent et qui auraient été saisies de manière injuste.

Brandissant des drapeaux albanais et scandant des slogans appelant à une « révolution », les manifestants ont arraché les clôtures entourant le site. Quelques tensions ont éclaté avec les forces de l’ordre, mais celles-ci n’ont pas empêché les habitants de retirer les barrières.

Selon les protestataires, près de 200 familles seraient concernées par les litiges fonciers liés au projet. Ils réclament une indemnisation et la reconnaissance de leurs droits de propriété avant toute poursuite des travaux.

Les conflits autour de la propriété foncière restent fréquents en Albanie, où de nombreuses revendications remontent à l’époque communiste. Ces différends compliquent régulièrement les projets d’investissement et alimentent les contestations locales.

Cette nouvelle mobilisation intervient alors que les autorités albanaises cherchent à développer le tourisme haut de gamme sur le littoral du pays, une stratégie qui suscite des inquiétudes croissantes concernant la protection de l’environnement, la transparence des procédures et le respect des droits des communautés locales.