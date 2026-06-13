Une vaste étude montre sur l’impact de la pauvreté sur le cerveau des enfants

Les conditions de vie pèseraient davantage sur le développement cérébral des enfants que le quotient intellectuel ou le niveau d’éducation de leurs parents. C’est la conclusion d’une étude menée par des chercheurs de la Washington University à partir des données de près de 12.000 enfants âgés de 9 à 10 ans. Les travaux montrent que les facteurs socio-économiques expliquent environ 16 % des différences observées dans le fonctionnement du cerveau, un niveau d’influence supérieur à celui de nombreux indicateurs traditionnellement utilisés pour mesurer le développement cognitif.

Les chercheurs ont analysé plus de 600 variables liées à l’environnement familial, à la santé, au sommeil, aux habitudes numériques, à l’éducation et aux conditions de vie. Les revenus du foyer, la qualité du logement, le quartier de résidence ou encore l’exposition au stress ressortent comme des éléments particulièrement déterminants. Selon les auteurs, les effets observés ne traduisent pas une moindre intelligence, mais une adaptation du cerveau à des conditions de vie plus difficiles.

Le sommeil et le stress au cœur des différences observées

L’étude met en évidence le rôle central du sommeil, du stress chronique et de l’environnement quotidien dans le développement neurologique. Les zones cérébrales les plus concernées sont celles impliquées dans les fonctions sensorielles et motrices. Les chercheurs estiment que les enfants confrontés à l’insécurité économique, à un logement précaire ou à des tensions familiales répétées développent des mécanismes d’adaptation comparables à ceux observés chez des personnes exposées durablement à des situations de stress.

Pour les chercheurs, les écarts observés ne peuvent être réduits à la seule question des apprentissages scolaires. Ils soulignent l’importance de l’environnement dans lequel grandissent les enfants, qu’il s’agisse de leur santé, de leur sommeil, de leur accès aux soins ou de leur niveau d’exposition au stress. À leurs yeux, l’amélioration de ces conditions constitue un levier majeur pour favoriser leur développement.