Le mont Olympe, désormais patrimoine mondial de l’humanité

Le mont Olympe a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco lors d'une session à Busan. Ce bien mixte se distingue par sa biodiversité exceptionnelle et son héritage mythologique, attirant chaque année près de 50 000 visiteurs. Le gouvernement grec considère cette reconnaissance comme un grand succès national.

Le mont Olympe, plus haute montagne de Grèce et demeure mythologique des douze dieux de l’Antiquité, a été inscrit dimanche 26 juillet à l’unanimité sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, lors de la 48e session du comité du patrimoine mondial réunie à Busan, en Corée du Sud.

Un site classé à la fois pour sa nature et sa mythologie

La région élargie de l’Olympe, dont le sommet culmine à 2914 mètres d’altitude, a été reconnue comme un bien mixte présentant une valeur universelle exceptionnelle, à la fois pour son patrimoine naturel et culturel. Le massif figure parmi les zones de biodiversité les plus riches d’Europe, abritant plus de 2000 espèces végétales, dont des dizaines endémiques introuvables ailleurs dans le monde, ainsi qu’une faune rare.

Selon l’Unesco, l’Olympe demeure un centre majeur de la mythologie grecque, ce lieu où Homère situait les douze dieux et leurs palais, attirant chaque année environ 50 000 visiteurs venus gravir ses sommets ou parcourir ses sentiers.

Un succès national salué par le gouvernement grec

Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s’est félicité sur son compte Facebook que le mythique Olympe devienne une montagne de toute l’humanité, qualifiant cette inscription de succès national important. La ministre de la Culture Lina Mendoni a de son côté souligné que l’Olympe, à travers les épopées homériques et la littérature grecque antique, a porté la mythologie et la civilisation grecques dans le monde entier.

Classé premier parc national de Grèce dès 1938, désigné réserve de biosphère par l’Unesco en 1981 puis reconnu parc national par décret présidentiel en 2021, le mont Olympe rejoint les villages traditionnels de Zagoria et les palais minoens de Crète, inscrits respectivement en 2023 et 2025, portant à quatre le nombre de sites grecs classés au patrimoine mondial ces dernières années.