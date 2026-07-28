Mancini de retour à la tête de l’Italie : la Nazionale rappelle son champion d’Europe après une semaine de crise

La Fédération italienne de football nomme Roberto Mancini sélectionneur de la Nazionale, marquant son retour après trois ans. Ce choix survient suite à une crise interne, ayant entraîné le départ de Claudio Ranieri au poste de directeur technique. Mancini a pour mission de rétablir la stabilité et relancer un projet sportif en difficulté.

La Fédération italienne de football a officiellement nommé Roberto Mancini au poste de sélectionneur de la Nazionale. Trois ans après avoir quitté ses fonctions, le technicien de 61 ans retrouve le banc de l’équipe d’Italie, qu’il avait déjà dirigée entre 2018 et 2023. L’annonce a été faite lors du Conseil fédéral de la Fédération italienne, avant d’être confirmée officiellement dans la journée. Claudio Ranieri devrait également rejoindre l’organigramme en qualité de directeur technique.

Un retour inattendu après une succession de rebondissements

Cette décision intervient après plusieurs jours particulièrement mouvementés pour le football italien. Après le départ du précédent sélectionneur, Andrea Pirlo était apparu comme le grand favori pour prendre les commandes de la Nazionale. Sa candidature a finalement été abandonnée après une vive polémique liée à ses liens avec un sponsor de paris sportifs. Face à cette situation, la Fédération a renoncé à cette piste, provoquant une nouvelle crise en interne. Dans la foulée, Paolo Maldini, nommé directeur technique de la FIGC seulement quelques semaines plus tôt, a présenté sa démission, tout comme son conseiller Leonardo, accentuant encore davantage l’instabilité au sein de l’instance.

Le retour du sélectionneur du sacre à l’Euro

En rappelant Roberto Mancini, la Fédération fait le choix de l’expérience. Arrivé une première fois en 2018, l’ancien entraîneur de Manchester City et de l’Inter Milan avait profondément reconstruit la sélection italienne après l’échec de la qualification pour la Coupe du monde 2018. Son travail avait été récompensé par la victoire de l’Italie à l’Euro 2021, remporté face à l’Angleterre à Wembley après une séance de tirs au but. Sous sa direction, la Nazionale avait également établi une série record de 37 matches sans défaite. Son premier passage s’était toutefois terminé en 2023 lorsqu’il avait quitté son poste avant de devenir sélectionneur de l’Arabie saoudite.

Une mission de reconstruction

En choisissant de rappeler Roberto Mancini, la FIGC mise sur un homme qui connaît parfaitement l’environnement de la sélection et une grande partie de son fonctionnement. Sa principale mission sera désormais de redonner de la stabilité à une équipe fragilisée par les récents événements et de relancer un projet sportif qui a connu plusieurs secousses en l’espace de quelques jours. Avec ce retour, la Fédération espère refermer rapidement cette période d’incertitude et permettre à la Nazionale de se concentrer de nouveau sur ses objectifs sportifs.