Une quinzaine d’abattoirs Bigard bloqués par des éleveurs en colère contre la baisse des prix

Une quinzaine d'abattoirs Bigard bloqués par des éleveurs en colère contre la baisse des prixUne quinzaine d'abattoirs Bigard bloqués par des éleveurs en colère contre la baisse des prix

Des éleveurs de bovins ont engagé un mouvement de blocage visant une quinzaine d’abattoirs du groupe Bigard afin de dénoncer la baisse des prix d’achat de la viande. À l’appel de la Fédération nationale bovine (FNB), de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, les manifestants reprochent au principal acteur français de la filière de rémunérer insuffisamment les producteurs malgré une offre de bétail en recul.

Selon les organisations agricoles, la diminution des cours n’est pas justifiée par l’état du marché. Elles soulignent que la consommation de viande bovine n’a reculé que de 0,6 % depuis le début de l’année et que les importations ont également baissé, tandis que la production française continue de diminuer en raison du recul du cheptel. Les éleveurs estiment que cette situation aurait dû soutenir les prix plutôt que provoquer leur baisse.

Les agriculteurs réclament une meilleure rémunération

À travers cette mobilisation, les syndicats demandent une revalorisation des prix payés aux producteurs et dénoncent le déséquilibre des relations commerciales au sein de la filière viande. Ils estiment que les exploitations d’élevage voient leurs marges se réduire alors que leurs coûts de production demeurent élevés et que les épisodes de sécheresse fragilisent davantage leur activité.

Le groupe Bigard, leader français de l’abattage et de la transformation de viande bovine, se retrouve une nouvelle fois au centre des tensions entre industriels et producteurs. Ces blocages interviennent dans un contexte de débat sur la rémunération des agriculteurs, quelques jours après l’adoption de la loi d’urgence agricole, qui prévoit notamment l’expérimentation de dispositifs destinés à mieux encadrer les prix entre producteurs et acheteurs.