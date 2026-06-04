Face à la crise agricole, Édouard Philippe promet une réforme de la Constitution

Édouard Philippe poursuit le déploiement de son projet présidentiel pour 2027 avec une nouvelle proposition destinée au monde agricole. En déplacement mercredi dans l’Ain à l’occasion du congrès des Jeunes Agriculteurs, le président d’Horizons a annoncé son intention de modifier la Constitution afin d’intégrer explicitement l’agriculture parmi les objectifs protégés par la Charte de l’environnement.

L’ancien Premier ministre estime que les impératifs environnementaux et les besoins de production agricole doivent désormais être considérés sur un pied d’égalité. Selon lui, la Charte de l’environnement, intégrée à la Constitution depuis 2005, a permis de faire progresser la protection de la nature, mais mérite aujourd’hui d’être adaptée afin de mieux prendre en compte les réalités économiques et alimentaires du pays.

Une réforme constitutionnelle en faveur du monde agricole

Il souhaite ainsi inscrire dans la Charte le principe selon lequel l’agriculture constitue un objectif d’intérêt général devant être pris en considération dans les décisions publiques. Cette réforme nécessiterait une révision de la Constitution, qu’il entend engager s’il accède à l’Élysée. Pour le maire du Havre, l’agriculture française traverse actuellement une crise profonde comparable à celle qu’a connue la sidérurgie dans les années 1970.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions récurrentes entre exigences environnementales et activités agricoles. L’an dernier, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition de la loi Duplomb concernant la réintroduction encadrée de certains néonicotinoïdes. Plusieurs organisations agricoles, dont la FNSEA, réclament également une évolution de la Charte de l’environnement afin de remplacer le principe de précaution par un principe davantage orienté vers l’innovation. À moins de deux ans de l’élection présidentielle, le sujet s’impose déjà comme l’un des thèmes majeurs de la campagne à venir.