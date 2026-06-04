La Réunion : plus de 6 millions d’euros versés aux planteurs de canne pour la campagne 2025-2026

L’État a débloqué plus de 6 millions d’euros en faveur des planteurs de canne à sucre de La Réunion dans le cadre de la campagne 2025-2026. Cette aide financière, appelée « aide à la tonne de canne livrée », vise à soutenir une filière essentielle à l’économie réunionnaise et à compenser les contraintes structurelles auxquelles sont confrontés les producteurs de l’île.

Selon la préfecture, une première tranche de paiement d’un montant de 6,19 millions d’euros a été versée le 29 mai aux exploitants éligibles. Le dispositif repose habituellement sur les tonnages de canne effectivement livrés au cours de la campagne. Toutefois, une mesure spécifique a été prévue pour les exploitations touchées par le cyclone Garance, permettant à certains agriculteurs de bénéficier d’un calcul fondé sur leur production historique.

Un soutien à une filière stratégique

La filière canne-sucre demeure l’un des principaux piliers de l’agriculture réunionnaise. Elle représente plusieurs milliers d’emplois directs et indirects et contribue fortement à l’activité économique de nombreuses communes rurales de l’île. Face aux aléas climatiques, aux coûts de production élevés et à la concurrence internationale, les aides publiques jouent un rôle déterminant dans la pérennité des exploitations.

Les services de l’État soulignent que cette enveloppe vise précisément à compenser les handicaps liés à l’insularité, au relief et aux contraintes d’exploitation propres à La Réunion. Un second versement est d’ores et déjà prévu dans les prochains jours pour les dossiers nécessitant encore des vérifications ou des expertises complémentaires.

Des défis persistants pour les producteurs

Cette aide intervient dans un contexte marqué par les conséquences du cyclone Garance, qui a affecté plusieurs exploitations agricoles de l’île. Les planteurs espèrent que ces soutiens permettront d’atténuer une partie des pertes enregistrées tout en préparant les prochaines campagnes.

Au-delà de cette aide ponctuelle, les représentants de la filière continuent de plaider pour un accompagnement durable afin de garantir la compétitivité de la production réunionnaise face aux évolutions du marché mondial du sucre et aux défis climatiques qui pèsent de plus en plus sur l’agriculture ultramarine.