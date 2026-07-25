P. Diddy placé à l’isolement après une bagarre avec un détenu en prison

Sean « Diddy » Combs est placé à l’isolement après une bagarre avec un autre détenu à la prison de Fort Dix, déclenchée par une insulte. Bien qu’il se soit défendu, l’incident pourrait nuire à ses réductions de peine, avec une date de libération actuellement fixée au 23 février 2028.

Sean « Diddy » Combs a été conduit à l’isolement après une altercation physique avec un autre détenu au sein de la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey. Contrairement aux publications affirmant qu’il aurait été « tabassé », les informations disponibles évoquent une bagarre au cours de laquelle les deux hommes ont échangé des bousculades et des coups.

Une remarque déclenche l’affrontement

L’incident se serait produit cette semaine après qu’un détenu a adressé une remarque insultante au rappeur de 56 ans. Le ton serait rapidement monté avant que les deux hommes en viennent aux mains. Diddy aurait riposté et se serait défendu pendant l’affrontement, interrompu rapidement par le personnel pénitentiaire. Aucun élément ne permet donc d’affirmer qu’il aurait subi un passage à tabac unilatéral.

Les surveillants ont séparé les deux détenus et Sean Combs a immédiatement été transféré dans une unité d’isolement. On ignore si l’autre homme a fait l’objet de la même mesure et si Diddy se trouve toujours à l’écart de la population carcérale. La durée de son placement à l’isolement n’a pas été précisée.

Une sanction qui pourrait lui coûter ses réductions de peine

L’administration pénitentiaire ne communique pas sur les dossiers disciplinaires individuels. Une enquête interne doit néanmoins déterminer les responsabilités exactes de chacun. Si Sean Combs est reconnu à l’origine de la bagarre, il pourrait subir de nouvelles sanctions disciplinaires et perdre une partie des crédits obtenus pour bonne conduite. Sa date de libération actuellement annoncée, le 23 février 2028, tient compte de ces réductions de peine. Elle pourrait donc être repoussée si cet incident est retenu contre lui.

Diddy purge une peine de 50 mois de prison

Sean Combs est détenu à Fort Dix depuis octobre 2025. Il purge une peine de 50 mois de prison après avoir été reconnu coupable de deux chefs de transport de personnes à des fins de prostitution. Il a également été condamné à une amende de 500 000 dollars et à cinq années de liberté surveillée après sa sortie. Au terme de son procès, le fondateur de Bad Boy Records avait en revanche été acquitté des accusations de complot en vue de racket et de trafic sexuel. Il conteste toujours sa condamnation et sa peine en appel.