Xavier Niel mythomane ? Elon Musk affirme ne pas le connaître, alors que le patron de Free prétendait le contraire

Xavier Niel se retrouve au cœur d'une controverse après que Elon Musk a déclaré ne pas le connaître, contredisant l'anecdote racontée par le patron de Free lors de son spectacle. Niel a répliqué en publiant des courriels de 2014 prouvant qu'ils avaient eu des échanges, mais sans établir la nature de leur relation.

Une anecdote racontée par Xavier Niel dans son spectacle Comment devenir milliardaire a déclenché une réaction inattendue d’Elon Musk. Après avoir découvert un extrait dans lequel le fondateur de Free évoque leur rencontre, le milliardaire américain a assuré publiquement ne pas savoir qui était le Français. Xavier Niel lui a immédiatement répondu en publiant d’anciens courriels censés prouver qu’ils se connaissaient bien.

Xavier Niel raconte une rencontre avec Elon Musk

Dans Comment devenir milliardaire, diffusé sur Canal+, Xavier Niel revient sur plusieurs épisodes de son parcours personnel et professionnel. Le spectacle avait été présenté à Paris en septembre 2024, parallèlement à la promotion de son livre d’entretiens, Une sacrée envie de foutre le bordel. Dans un extrait utilisé pour promouvoir la diffusion télévisée, l’homme d’affaires français raconte une anecdote mettant en scène Elon Musk dans les catacombes de Paris. Son témoignage laisse comprendre que les deux milliardaires ont déjà eu des échanges directs et qu’une certaine familiarité existait entre eux. L’extrait a ensuite circulé sur X, le réseau social détenu par Elon Musk. Le patron de Tesla et de SpaceX a découvert la vidéo et publié une réponse particulièrement sèche.

« Aucune idée de qui est ce type »

Elon Musk a affirmé n’avoir « aucune idée de qui est ce type », en parlant de Xavier Niel. Une réponse qui revient directement à mettre en doute le récit du Français ou, au minimum, la proximité qu’il semblait revendiquer avec le milliardaire américain. Le message a rapidement été partagé et commenté par des milliers d’internautes. Plusieurs utilisateurs ont présenté Xavier Niel comme un affabulateur pris en flagrant délit, tandis que d’autres ont estimé qu’Elon Musk pouvait simplement ne plus se souvenir d’un échange vieux de plusieurs années. La déclaration du propriétaire de X était d’autant plus embarrassante qu’elle apparaissait sous une vidéo servant à promouvoir le spectacle de Xavier Niel. Celui-ci n’a cependant pas laissé le doute s’installer longtemps.

Xavier Niel sort des courriels datant de 2014

Pour répondre à Elon Musk, Xavier Niel a publié une capture d’écran montrant des mails présentés comme datant de février 2014. Ces messages devaient démontrer que les deux hommes avaient bien été en contact plusieurs années auparavant. La publication permet au patron de Free de contester l’idée selon laquelle il aurait totalement inventé sa relation avec Elon Musk. Elle montre au minimum l’existence d’échanges anciens entre eux, même si elle ne permet pas, à elle seule, d’établir le degré réel de proximité entre les deux milliardaires. Elon Musk n’a pas apporté d’explication détaillée sur ces mails. Il n’a pas davantage précisé s’il avait oublié Xavier Niel, s’il contestait uniquement certains éléments de l’histoire racontée ou s’il avait volontairement répondu sur le ton de la provocation.

Un récit contesté, mais aucun mensonge démontré

À ce stade, rien ne permet d’affirmer que Xavier Niel a inventé l’anecdote racontée dans son spectacle. La réaction d’Elon Musk jette publiquement le doute sur sa version, mais les mails diffusés par le Français montrent qu’un contact a bien existé entre eux. Ces échanges ne confirment toutefois pas automatiquement tous les détails ni l’existence d’une véritable complicité. Ils suffisent surtout à démontrer que Xavier Niel n’était pas un parfait inconnu pour l’entourage ou la messagerie d’Elon Musk en 2014. Présenté comme un possible mythomane après le message lapidaire du milliardaire américain, Xavier Niel a donc répondu avec des éléments concrets. La question reste désormais de savoir si Elon Musk avait réellement oublié leurs échanges ou s’il cherchait simplement à ridiculiser publiquement le patron de Free.