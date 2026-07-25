Arthur Jugnot réinvente Jeanne d’Arc en comédie musicale

Arthur Jugnot présente Tout feu tout flamme, une comédie musicale humoristique sur Jeanne d'Arc, à partir du 26 août à la Comédie de Paris. Avec une distribution de cinq acteurs et une partition originale, le spectacle revisite la légende en la mêlant à des éléments comiques et musicaux, promettant une expérience divertissante.

Arthur Jugnot signe l’écriture et la mise en scène de Tout feu tout flamme, une comédie musicale qui revisite avec humour la figure de Jeanne d’Arc, à découvrir à la Comédie de Paris à partir du 26 août. Le spectacle est porté par une partition originale de Romain Trouillet et une distribution de cinq interprètes.

Une presque histoire vraie de la Pucelle d’Orléans

Loin du récit historique classique de la jeune bergère de Domrémy qui délivra la France des Anglais avant de faire couronner Charles VII, le spectacle imagine une Jeanne d’Arc qui n’entendrait pas des voix, mais des chansons. Le livret déjanté s’inscrit dans la filiation revendiquée de comédies musicales parodiques comme Spamalot ou Les Producteurs, transposée dans le format plus resserré d’une salle parisienne de taille modeste.

Sur scène, Pierre Bénézit, Zoé Bidaud, Victor Bourigault, Sara Sousa et Djamel Mehnane se partagent les rôles de cette relecture qui mêle claquettes, numéros chantés et pointes d’humour, jusqu’à évoquer, selon la promesse du spectacle, quelques saltos.

Une salle historique dédiée à l’humour et à la comédie

La Comédie de Paris, salle du 9e arrondissement inaugurée en 1929 sous le nom de Menus Plaisirs, a connu plusieurs vies, de cabaret à haut lieu de l’humour parisien sous la houlette de Jean-Pierre Bigard jusqu’en 2022. Elle est aujourd’hui dirigée par un collectif associant notamment Arthur Jugnot lui-même.

Les représentations de Tout feu tout flamme sont programmées du mercredi au samedi à 19 heures, avec une matinée le dimanche à 15 heures, pour une première série de dates courant jusqu’au début janvier 2027.