CULTURE Cinéma

La riposte manquée d’Elon Musk contre L’Odyssée de Nolan

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

La riposte manquée d'Elon Musk contre L'Odyssée de Nolan
La riposte manquée d'Elon Musk contre L'Odyssée de Nolan

Après des mois de critiques répétées contre L’Odyssée de Christopher Nolan, Elon Musk a annoncé sur X vouloir produire, avant la fin de l’année, sa propre version du poème d’Homère entièrement générée par son intelligence artificielle Grok Imagine, la présentant comme historiquement fidèle à l’œuvre originale. L’annonce a suscité une vague de moqueries en ligne plutôt que l’adhésion espérée.

Une inimitié affichée depuis le début de l’année

Le milliardaire critique depuis janvier les choix de casting du réalisateur, en particulier la présence de l’actrice Lupita Nyong’o dans le rôle d’Hélène de Troie et de l’acteur transgenre Elliot Page dans celui de Sinon, allant jusqu’à accuser Christopher Nolan d’avoir perdu son intégrité artistique. Plusieurs personnalités, dont l’animatrice américaine Sunny Hostin sur la chaîne ABC, ont qualifié ces propos de racistes.

Sorti le 17 juillet, L’Odyssée a pourtant rencontré un succès critique et commercial que ces attaques n’ont pas entamé, avec plus de 250 millions de dollars de recettes mondiales dès son premier week-end et une note A au Cinemascore, le meilleur démarrage de l’année pour un film en prises de vues réelles selon plusieurs médias spécialisés américains.

Un projet raillé jusque dans son principe

De nombreux internautes ont pointé l’incohérence du projet d’Elon Musk, l’Odyssée d’Homère étant une œuvre de fiction vieille de 2 800 ans, peuplée de sirènes, d’un cyclope et d’une magicienne transformant des guerriers en porcs, ce qui rend par nature impossible toute prétention à l’exactitude historique. D’autres ont fait remarquer qu’une adaptation générée par intelligence artificielle avait déjà été mise en ligne quelques jours plus tôt et largement moquée en ligne, arrivant ainsi trop tard pour concurrencer quoi que ce soit.

Interrogé par le Telegraph sur les critiques visant son film, Christopher Nolan avait pour sa part balayé la polémique en amont de la sortie, estimant que ce type de débat survenant avant même que le public ait vu le film restait par nature sans objet, puisque personne n’en connaissait encore le contenu réel.

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