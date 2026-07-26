Tunisie : des centaines de manifestants à Tunis pour les cinq ans du coup de force de Saïed

Le 25 juillet 2026, des centaines de manifestants se rassemblent à Tunis pour dénoncer la situation politique chaotique, cinq ans après le coup de force de Kaïs Saïed. Face à une crise économique et des coupures d’électricité, ce rassemblement souligne le mécontentement croissant envers le pouvoir en place.

Ce 25 juillet 2026, date anniversaire de la République tunisienne, a été marqué cette année par des manifestations à Tunis à l’appel de la société civile. Des centaines de personnes ont défilé pour dénoncer la crise politique, dans un contexte de difficultés économiques et de coupures d’électricité.

Cinq ans après le coup de force du président Kaïs Saïed, la date du 25 juillet a pris une résonance particulière dans les rues de Tunis. Des centaines de manifestants ont répondu à l’appel de la société civile pour exprimer leur opposition à la situation politique du pays.

Le rassemblement s’est tenu sur fond de tensions multiples : une crise économique persistante et des coupures d’électricité qui alimentent le mécontentement de la population. Les manifestants ont dénoncé la trajectoire politique engagée depuis 2021, lorsque Kaïs Saïed avait suspendu le Parlement et concentré les pouvoirs entre ses mains.

Le 25 juillet est officiellement l’anniversaire de la proclamation de la République tunisienne, instaurée en 1957. Cette date, choisie par Saïed pour son coup de force en 2021, est depuis lors au cœur d’une bataille symbolique entre le pouvoir et ses opposants.