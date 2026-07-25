Canicule au Maghreb : des centaines d’incendies ravagent l’Algérie, le Maroc et la Tunisie

Une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures proches de 50 °C touche le Maghreb, provoquant des centaines d’incendies en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Les conditions climatiques difficiles, telles que des vents violents, compliquent les efforts des secouristes, qui déploient des moyens aériens et terrestres pour maîtriser les feux.

Une vague de chaleur d’une intensité exceptionnelle s’abat sur le Maghreb, avec des températures frôlant les 50 °C dans plusieurs régions. Des centaines de feux de forêt, attisés par les vents, mobilisent les secours depuis plusieurs jours en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Le thermomètre approche les 50 °C dans certaines zones d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. Cette vague de chaleur d’une intensité exceptionnelle crée des conditions propices à la propagation rapide des flammes, et les incendies se multiplient à un rythme qui déborde les capacités des secours.

Des centaines de feux de forêt ont éclaté simultanément dans les trois pays. Les vents violents qui accompagnent l’épisode caniculaire alimentent les brasiers et compliquent les opérations de lutte contre l’incendie, engagées depuis plusieurs jours.

En Algérie, la ville de Sour El-Ghozlane figure parmi les localités touchées par les feux. La situation reste sous surveillance dans l’ensemble des régions concernées, où les autorités ont déployé des moyens aériens et terrestres pour tenter de contenir les sinistres.