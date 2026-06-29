L’Italie et les Balkans frappés par une vague de chaleur, les craintes d’incendies de forêt se multiplient

Une vague de chaleur exceptionnelle continue de frapper l’Italie et plusieurs pays des Balkans, faisant craindre une aggravation des incendies de forêt et perturbant la vie quotidienne dans une grande partie de l’Europe.

Les températures extrêmes, qui ont déjà été associées à des centaines de décès supplémentaires sur le continent au cours de la semaine écoulée, devraient à nouveau s’intensifier dans les prochains jours, notamment en France et en Allemagne, parmi les pays les plus durement touchés.

En Italie, les autorités ont placé 22 villes en alerte rouge en raison de la canicule. Les alertes concernent aussi bien Bolzano, dans le nord du pays, que Palerme, en Sicile.

Au Vatican, les fidèles réunis pour la prière de l’Angélus ont tenté de se protéger de la chaleur à l’aide de parapluies et d’éventails, tandis que le pape Léon XIII s’adressait à la foule depuis un balcon à l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul.

Dans les Balkans, les autorités redoutent une recrudescence des feux de forêt. En Croatie, les services météorologiques ont émis une alerte rouge couvrant notamment Zagreb ainsi que les principales destinations touristiques de Split et Dubrovnik, où les températures élevées et la sécheresse augmentent fortement les risques d’incendie.

En Serbie, le mercure a frôlé les 39 °C, tandis que l’Albanie a indiqué avoir réussi à maîtriser les incendies qui s’étaient déclarés durant le week-end.

Les scientifiques rappellent que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses sous l’effet du changement climatique, augmentant les risques pour la santé, favorisant les incendies de végétation et mettant sous pression les infrastructures ainsi que les services d’urgence.

Les autorités de plusieurs pays continuent d’appeler la population à limiter les activités en extérieur pendant les heures les plus chaudes, à s’hydrater régulièrement et à éviter tout comportement susceptible de déclencher un incendie, alors que la vigilance reste maximale dans une grande partie du sud et du centre de l’Europe.