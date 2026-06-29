Argentine : Javier Milei nomme Diego Santilli chef de cabinet dans un contexte de turbulences politiques

Le président argentin Javier Milei a nommé le ministre de l’Intérieur Diego Santilli au poste de chef de cabinet, selon une annonce publiée dimanche sur le réseau social X. Cette décision s’inscrit dans un remaniement gouvernemental intervenu alors que l’exécutif est fragilisé par des accusations de corruption et des tensions internes.

Diego Santilli remplace Manuel Adorni, qui a démissionné de ses fonctions après des allégations d’enrichissement illicite. Il devrait prendre officiellement ses nouvelles responsabilités mardi, selon les informations communiquées par la présidence.

Ce changement intervient dans un climat politique de plus en plus tendu pour Javier Milei, dont la popularité est en baisse. Le gouvernement fait face à plusieurs controverses, notamment des enquêtes visant certains responsables et des critiques sur la gestion de l’exécutif.

Diego Santilli est une figure connue de la scène politique argentine. Comptable de formation et membre du parti de centre droit PRO, fondé par l’ancien président Mauricio Macri, il a occupé plusieurs fonctions importantes, dont celles de ministre de la Sécurité de la ville de Buenos Aires, député et sénateur, ainsi que maire adjoint de la capitale.

Dans une déclaration publiée sur X, le nouveau chef de cabinet a affirmé vouloir soutenir la poursuite des réformes engagées par le gouvernement Milei, estimant qu’elles sont nécessaires pour moderniser l’économie argentine.

De son côté, Manuel Adorni est visé par une enquête portant sur des soupçons d’enrichissement illicite. Il a également été critiqué pour certains voyages personnels effectués avec sa famille, alimentant les tensions politiques autour de son départ du gouvernement.