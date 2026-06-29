États-Unis : une candidate soutenue par Trump remporte la primaire républicaine pour le Sénat en Louisiane

La représentante américaine Julia Letlow a remporté l’investiture républicaine pour le Sénat en Louisiane, selon les résultats officiels publiés par l’État. Sa victoire intervient après un second tour marqué par un soutien public du président Donald Trump, un facteur déterminant dans cette course interne au Parti républicain.

Lors du scrutin organisé samedi, Julia Letlow a battu le trésorier de l’État, John Fleming, d’après les données diffusées par le bureau du secrétaire d’État de Louisiane. Cette victoire lui ouvre la voie pour représenter le Parti républicain lors de l’élection sénatoriale à venir.

La campagne a été dominée par les divisions internes au parti, ainsi que par l’influence persistante de Donald Trump sur les primaires républicaines. Le président américain a publiquement soutenu Julia Letlow, renforçant ainsi sa position face à son adversaire, qui était lui-même un ancien sénateur.

John Fleming avait déjà été la cible de critiques répétées de Donald Trump, ce qui a contribué à fragiliser sa candidature dans cette course serrée. Le soutien présidentiel à Letlow a été présenté comme un élément clé de sa victoire au second tour.

Cette investiture confirme une nouvelle fois le poids politique de Donald Trump dans les processus de sélection des candidats républicains, alors que le parti se prépare aux prochaines échéances électorales nationales. Julia Letlow affrontera désormais la campagne générale pour tenter de décrocher le siège au Sénat américain.