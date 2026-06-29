Donald Trump choisit Lance Schroyer pour diriger l’ICE et renforce sa politique migratoire

Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il nommerait Lance Schroyer au poste de directeur du Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (ICE). Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de la politique de fermeté menée par l’administration américaine en matière d’immigration depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a salué les 29 années d’expérience de Lance Schroyer dans les forces de l’ordre de l’Oklahoma. Le président a également appelé le Sénat à confirmer sa nomination « immédiatement », estimant que le poste ne devait plus rester vacant.

L’ICE est dirigé par des responsables par intérim depuis plusieurs années et ne dispose plus d’un directeur confirmé par le Sénat depuis le début de l’année 2017. La nomination de Schroyer mettrait ainsi fin à une longue période d’absence de direction permanente à la tête de l’agence.

Depuis son retour au pouvoir l’an dernier, Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration clandestine l’une des priorités de son administration. L’ICE joue un rôle central dans cette stratégie, notamment à travers les opérations de détention et d’expulsion d’immigrants en situation irrégulière.

Cette politique reste toutefois vivement contestée par plusieurs organisations de défense des droits humains, qui accusent l’administration de porter atteinte aux libertés civiles et de créer un climat dangereux, en particulier pour les minorités ethniques. La mort de deux citoyens américains, Alex Pretti et Renee Good, abattus par des agents de l’ICE dans le Minnesota en janvier, avait notamment provoqué des manifestations à travers le pays.

Par ailleurs, une analyse de Reuters fondée sur les registres de l’ICE indique qu’au moins 50 personnes sont décédées dans des centres de détention pour immigrés depuis le lancement de la campagne d’expulsions massives de Donald Trump. Selon ces données préliminaires, le taux de mortalité dans ces centres a plus que doublé depuis le retour du président au pouvoir, un bilan que l’administration justifie en affirmant agir pour renforcer la sécurité nationale.