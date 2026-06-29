Les grands fonds souverains se tournent vers l’énergie et s’inquiètent de l’avenir du dollar

Les investisseurs souverains, qui gèrent collectivement près de 29 000 milliards de dollars d’actifs, renforcent leurs investissements dans le secteur de l’énergie tout en exprimant des inquiétudes croissantes concernant la place du dollar comme principale monnaie de réserve mondiale. C’est ce qui ressort d’une étude publiée par la société de gestion Invesco.

Selon cette enquête, 61 % des banques centrales interrogées estiment que le niveau de la dette américaine constitue un risque pour le rôle du dollar à long terme. Cette perception alimente une réflexion plus large sur la diversification des réserves et des investissements des institutions publiques à travers le monde.

L’or apparaît comme l’une des principales alternatives envisagées. Environ un tiers des répondants prévoient d’augmenter leurs avoirs en métal précieux afin de réduire leur dépendance au dollar et de mieux répartir les risques dans leurs portefeuilles.

L’étude indique également que certains investisseurs examinent de plus près leur exposition aux infrastructures financières américaines. Ils évaluent notamment leur dépendance aux dépositaires, aux contreparties et aux systèmes de compensation basés aux États-Unis, dans un contexte de préoccupations géopolitiques et financières accrues.

Parallèlement, le secteur de l’énergie attire un intérêt renouvelé de la part des fonds souverains. Les investissements dans les infrastructures énergétiques, les ressources naturelles et les projets liés à la transition énergétique sont de plus en plus perçus comme des actifs stratégiques capables d’offrir des rendements à long terme et une certaine protection contre les incertitudes économiques mondiales.

Cette évolution ne signifie pas un abandon immédiat du dollar, qui demeure la principale monnaie de réserve internationale. Elle traduit toutefois une volonté croissante des grands investisseurs publics de diversifier leurs placements et de se préparer à un environnement financier mondial jugé plus fragmenté et potentiellement moins centré sur les États-Unis.