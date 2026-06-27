L’Université de Mayotte renonce à promouvoir ses maîtres de conférences

L’Université de Mayotte a choisi de ne pas exploiter les cinq possibilités de promotion interne qui lui ont été attribuées par arrêté ministériel du 10 avril 2025. Ces places, destinées à faire accéder des maîtres de conférences au corps des professeurs des universités, sont restées vacantes alors que plusieurs enseignants-chercheurs de l’établissement remplissaient les critères d’éligibilité pour y prétendre.

Une opportunité ministérielle ignorée

Cette décision soulève des interrogations sur la stratégie de gestion des ressources humaines de l’université mahoraise. Les promotions internes constituent normalement un levier essentiel pour valoriser les parcours académiques et fidéliser les enseignants-chercheurs dans les établissements d’outre-mer, souvent confrontés à des difficultés de recrutement. Le refus d’utiliser ces possibilités prive les maîtres de conférences concernés d’une évolution de carrière légitime.

Des conséquences sur l’attractivité

Les raisons de ce choix de la direction n’ont pas été officiellement communiquées. L’absence de promotions risque toutefois de fragiliser l’attractivité de l’Université de Mayotte et de décourager ses cadres académiques, dans un contexte où le développement de l’enseignement supérieur reste un enjeu majeur pour le département.