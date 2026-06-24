Canicule : les oraux du bac reportés pour 10.000 candidats, le brevet maintenu vendredi

Les fortes chaleurs bousculent à nouveau le calendrier des examens. Les oraux du baccalauréat sont reportés pour environ 10.000 candidats, dans les centres où les conditions d’accueil ne permettent pas de faire passer les épreuves normalement. La décision concerne notamment des oraux prévus dans l’après-midi, au moment où les températures sont les plus élevées dans certains établissements. Les candidats concernés doivent recevoir une nouvelle convocation, avec une date ou un horaire de passage modifié. Le report ne concerne pas l’ensemble du territoire. Il est décidé localement, centre par centre, en fonction de la situation dans les salles d’examen.

Le brevet maintenu vendredi

Malgré la chaleur, l’épreuve du brevet prévue vendredi est maintenue. Les collégiens doivent donc se présenter normalement dans leur centre d’examen. Le ministère privilégie pour l’instant le maintien des épreuves organisées le matin, période jugée moins exposée aux températures les plus fortes. Des aménagements peuvent toutefois être mis en place dans les établissements : salles plus fraîches, aération, accès à l’eau, adaptation de l’accueil des candidats et surveillance particulière des élèves fragiles. Les épreuves suivantes du brevet restent également inscrites au calendrier, sauf évolution de la situation météorologique ou décision locale contraire.

Une organisation au cas par cas

Le gouvernement ne choisit pas un report national. La ligne retenue est celle d’une adaptation ciblée. Les recteurs et les chefs d’établissement doivent évaluer les conditions concrètes dans chaque centre : température dans les salles, possibilité d’aérer, présence d’espaces plus frais, durée de l’épreuve, nombre de candidats convoqués et capacité à les accueillir sans risque. Dans les établissements les plus touchés, les oraux peuvent être déplacés de quelques heures ou de quelques jours. Dans les autres, ils se tiennent comme prévu.

Les oraux plus exposés que les écrits

Les oraux posent un problème particulier. Ils peuvent durer toute la journée, mobilisent les examinateurs pendant plusieurs heures et se tiennent parfois dans des salles peu adaptées aux fortes chaleurs. Les candidats, eux, doivent attendre leur passage, parfois longtemps, dans des locaux déjà chauds. Pour les examinateurs comme pour les élèves, l’accumulation de chaleur peut rendre les conditions difficiles. C’est la raison pour laquelle les reports touchent principalement les oraux du bac, davantage exposés aux pics de température de l’après-midi.

Des établissements sous pression

Cette nouvelle vague de chaleur met aussi en évidence les limites du bâti scolaire. De nombreux établissements ne disposent pas de salles climatisées, de volets efficaces ou d’espaces suffisamment frais pour accueillir des examens dans de bonnes conditions. Dans certains cas, les équipes doivent réorganiser les salles au dernier moment, déplacer des candidats, adapter les horaires ou regrouper les épreuves dans les pièces les moins exposées. La difficulté est double : protéger les élèves et les personnels, sans désorganiser totalement un calendrier d’examens déjà très serré.

Ce que doivent faire les candidats

Les candidats dont l’oral est reporté ne doivent pas se présenter à l’ancienne date si une nouvelle convocation leur est adressée. Ils doivent vérifier leur messagerie, leur espace candidat, leur ENT ou les communications de leur établissement. Pour les candidats au brevet, la consigne reste différente : l’épreuve de vendredi est maintenue. Ils doivent donc se rendre dans leur centre d’examen à l’horaire prévu, sauf indication officielle contraire transmise par leur collège ou leur académie.