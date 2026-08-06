Cambridge : accusé de plagiat, le professeur Jason Arday démissionne

Jason Arday démissionne de l’Université de Cambridge suite à des accusations de plagiat liées à sa thèse, qu'il conteste. Malgré une pétition de soutien récoltant 15 500 signatures, il souligne que ses enquêtes ont été influencées par des sentiments racistes, alimentant ainsi le débat sur la diversité dans les établissements d'enseignement supérieur.

Jason Arday a annoncé sa démission de l’Université de Cambridge après l’ouverture de plusieurs enquêtes sur son parcours universitaire. Le professeur de sociologie de l’éducation est notamment accusé d’avoir plagié certains passages de sa thèse de doctorat, ce qu’il conteste.

Nommé en 2023 à l’âge de 37 ans, il avait alors été présenté comme le plus jeune professeur noir de l’histoire de Cambridge. Des questions ont depuis été soulevées concernant certaines qualifications et distinctions mentionnées dans son parcours. L’université et le Jesus College, auquel il appartenait, ont chacun engagé leurs propres investigations.

Une affaire traversée par des accusations de racisme

Jason Arday affirme que sa démission, effective immédiatement, ne constitue pas une reconnaissance des accusations portées contre lui. Il explique avoir pris cette décision pour mettre fin à une période devenue humainement insupportable et estime qu’une partie de l’examen approfondi de son parcours a été motivée par le racisme.

Une pétition en sa faveur avait recueilli environ 15 500 signatures, notamment celles d’universitaires, de parlementaires et du dirigeant des Verts britanniques, Zack Polanski. L’affaire nourrit désormais les débats sur les politiques de diversité et les critères de recrutement dans les grandes universités britanniques, alors que les procédures pour possible inconduite académique se poursuivent.